Betrunkener fährt Schlangenlinien auf A6

Sturzbetrunken ist ein Autofahrer auf der Autobahn 6 bei Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) unterwegs gewesen. Polizeiangaben zufolge ergab ein Atemalkoholtest bei dem Mann 2,6 Promille. Ein anderer Verkehrsteilnehmer wurde aufmerksam, weil er den 40-Jährigen am Montagabend in Schlangenlinien fahren sah. Polizisten hielten den Mann an und stellten fest, dass er stark nach Alkohol roch. Nach dem Atemalkoholtest musste er mit ins Krankenhaus zur Blutabnahme. Der Mann muss mit einer Anzeige rechnen.

