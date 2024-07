Hausbewohner bedroht Bauarbeiter mit Machete

Mit einer Machete hat ein Bewohner eines Hauses Bauarbeiter in Darmstadt bedroht. Einsatzkräfte der Polizei nahmen ihn fest. Der 36-Jährige habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und sei in eine Fachklinik gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Die Bauarbeiter hatten gegen 14 Uhr die Polizei alarmiert und erklärt, der Bewohner eines Mehrfamilienhauses sei außer Rand und Band und habe sie unter anderem mit einer Machete bedroht. Mehrere Streifen hätten sich dann auf den Weg gemacht, hieß es.

Am Nachmittag sei der Tatverdächtige schließlich in seiner Wohnung festgenommen worden. Die Beamten fanden dort die Machete. Der 36-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung verantworten. Verletzt worden sei niemand, erklärte die Polizei. Der Einsatzort sei weiträumig abgesperrt gewesen.