Jugendliche greifen Seniorin an Bushaltestelle an

In Kassel soll eine Gruppe Jugendlicher eine Seniorin angegriffen haben. Wie die Polizei mitteilte, gab die 78 Jahre alte Frau an, am Donnerstag vergangener Woche an einer Bushaltestelle im Stadtteil Rothenditmold gewartet zu haben, als fünf bislang unbekannte Jugendliche von einem Schulgelände kommend über den Zaun gesprungen seien, sie eingekreist und ohne erkennbaren Grund beleidigt hätten.

Im weiteren Verlauf sollen die Täter demnach auf ihren Kopf eingeschlagen, sie geschubst und bespuckt haben. Nach mehreren Minuten sollen die Jugendlichen von ihr abgelassen haben und in einen Bus gestiegen sein. Die Frau sei bei dem Angriff glücklicherweise nicht ernsthaft verletzt worden, hieß es. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung und sucht Zeugen.