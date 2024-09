SEK-Einsatz: Männer vermutlich mit Kraftstoff durchnässt

Spezialkräfte der Polizei haben in einer Garage in Romrod (Vogelsbergkreis) zwei vermutlich von Kraftstoff durchnässte Männer gefunden. Ein 34 Jahre alter Anwohner ließ sich am frühen Morgen widerstandslos festnehmen, wie die Polizei mitteilte. Der Rettungsdienst versorgte demnach die beiden anderen Männer. Jetzt laufen die Ermittlungen zu den Hintergründen und Umständen der Situation, wie es hieß.

Ein Unbeteiligter hatte die Polizei laut Mitteilung am Mittwochabend wegen einer möglichen Bedrohungslage zu dem Wohnanwesen gerufen. Dort rochen die Einsatzkräfte demnach Benzin. Weil die Menschen den Angaben nach nicht aus der Garage kamen, betraten die Spezialkräfte schließlich das Anwesen und trafen auf die drei Männer - mehr als acht Stunden, nachdem die Polizei zuerst alarmiert worden war.