43-Jähriger verletzt zwei Männer in Supermarkt

Ein 43-Jähriger hat in einem Supermarkt im Landkreis Gießen zwei Männer angegriffen und leicht verletzt. Der Mann sei am Mittwochabend in Hungen auf die ihm Unbekannten losgegangen, wie die Polizei nach ersten Erkenntnissen mitteilte. Eine Waffe habe er dabei nicht benutzt.

Die Festnahme gestaltete sich als schwierig, da der Mann nicht mit der Polizei kooperierte und sich im Markt versteckte. Das Geschäft wurde evakuiert und von Spezialkräften durchsucht, bis der 43-Jährige gefunden wurde. Hintergründe zur Tat nannte die Polizei zunächst nicht.