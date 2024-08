Bedrohung und Angriff: Betrunkener in Gewahrsam

Ein betrunkener Mann hat in Aarbergen (Rheingau-Taunus-Kreis) mehrere Straftaten begangen. Zunächst bedrohte der 42-Jährige in einem Supermarkt eine Angestellte, wie die Polizei mitteilte. Er habe in dem Markt Hausverbot. Eine Streife wurde gerufen, deren Anordnungen der Mann aber nicht folgte - er wurde gefesselt und festgenommen.

Auf der Fahrt zum Polizeigewahrsam trat der Mann am Samstagabend den Angaben zufolge dann einen Polizisten. Versuche, zu beißen und zu spucken, hätten die Beamten unterbinden können.

Ein Alkoholtest habe bei dem Beschuldigten einen Wert von drei Promille ergeben, teilte die Polizei mit. Er kam für die Nacht in Gewahrsam und muss sich wegen Hausfriedensbruchs, Bedrohung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.