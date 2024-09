Polizeieinsatz Karlsruhe: Tatverdächtiger bedrohte Frau und Säugling

In Karlsruhe rücken zahlreiche Polizeikräfte in ein Wohngebiet aus. Laut einer Zeugin werde eine Frau und ihr Säugling bedroht. Spezialkräfte dringen schließlich in eine Wohnung ein.