Mann schießt mehrmals mit Schreckschusspistole in die Luft

Ein Mann hat in Reutlingen mehrmals mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen. Der 42-Jährige habe am Freitagnachmittag seine frisch gekaufte Waffe ausprobieren wollen, teilte die Polizei mit. Demnach gingen mehrere Notrufe von Bewohnern und Passanten ein, mehrere Streifen eilten in die Lederstraße. Dort habe sich der Mann schnell feststellen und widerstandslos kontrollieren lassen. Neben der Schreckschusspistole habe er noch eine Softair Pistole dabeigehabt. Beide Waffen seien beschlagnahmt worden, auf den Mann komme eine Anzeige zu.

