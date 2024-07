Mutmaßliches Gewaltdelikt - Polizei findet Toten in Haus

Die Polizei hat am Freitagabend einen toten Mann in einem Einfamilienhaus in Herrsching am Ammersee (Landkreis Starnberg) gefunden. «Die Ermittlungen lassen auf ein Gewaltdelikt schließen», teilte die Polizei am frühen Samstagmorgen mit.

Demnach soll ein Mann den 74-Jährigen in dessen Einfamilienhaus im Ortsteil Mühlfeld «angegangen» haben. Der mutmaßliche Täter soll das Grundstück danach verlassen haben und zu Fuß geflüchtet sein. Der Frau des Opfers sei es gelungen, sich in das Haus eines Nachbarn zu flüchten, der die Polizei verständigte. Nähere Angaben zu dem Vorfall oder zur Art der Verletzung, die der 74-Jährige erlitten hatte, machte die Polizei zunächst nicht.

Als die Beamten das Anwesen durchsuchten fanden sie den 74-Jährigen tot auf. Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief bislang ohne Erfolg. Neben zahlreichen Streifen waren auch ein Polizeihubschrauber, die Bundespolizei und mehrere Hundeführer bis zum frühen Samstagmorgen im Einsatz.

Die Polizei geht von keiner Gefahr für die Bevölkerung aus. Die Ermittlungen dauern an.