Gewehr, Schleuder, Schlagstock – Autofahrer mit Waffen

Mehrere Waffen hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle eines 61-jährigen in Bayreuth sichergestellt. Ein Gewehr hing griffbereit über dem Fahrersitz, wie die Polizei mitteilte. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten dann demnach einen Teleskopschlagstock, eine Präzisionsschleuder mit Armstütze und ein Messer mit 19 Zentimeter langer Klinge, wie die Polizei mitteilte.

Weil der Mann am Sonntag auf der Autobahn 9 mehrfach gedrängelt habe, meldeten ihn demzufolge andere Verkehrsteilnehmer. Laut Polizeiangaben hätten Aufkleber und Schriftzüge am Auto des 61-Jährigen außerdem eine mögliche Verbindung zur «Reichsbürger»-Szene vermuten lassen. Sogenannte Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an. Viele von ihnen behaupten, das historische Deutsche Reich bestehe bis heute fort. Sie erkennen demokratische und rechtsstaatliche Strukturen wie Parlament, Gesetze oder Gerichte nicht an.

Der Mann aus Sachsen kooperierte und durfte schlussendlich ohne seine Waffen weiterfahren, wie die Polizei mitteilte. Ihn erwarte unter anderem eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.