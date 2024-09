Raub in Supermarkt - Mann in U-Haft, Polizist verletzt

Nach einem Raub in einem Supermarkt in Ingolstadt sitzt ein 38-Jähriger in Untersuchungshaft. Er habe am Donnerstag verschiedene Waren eingesteckt und dann einen Angestellten bedroht, teilte die Polizei mit. Der Mann habe den 22-jährigen Kassierer aufgefordert, ihm das Geld aus der Kasse zu übergeben. Mit mehr als tausend Euro und den erbeuteten Produkten sei der Mann dann in Richtung des Zentralen Omnibusbahnhofs geflüchtet.

Die Polizei habe den 38-Jährigen noch auf der Straße, auf der sich der Supermarkt befindet, angetroffen und festgenommen. Bei seiner Festnahme habe sich der betrunkene Mann so stark gewehrt, dass ein Beamter leicht verletzt wurde. Bei einer Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden Polizisten die Beute, wie es weiter hieß. Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft an. Der 38-Jährige wurde ins Gefängnis gebracht.