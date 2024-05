Von der Kellnerin zum Popstar: Wie Dua Lipa so erfolgreich wurde

Freitag erscheint Dua Lipas neues Album "Radical Optimism". Die Britin ist nicht nur eine besondere Sängerin – auch ihr Lebensweg ist ungewöhnlich.

Ein Album zu veröffentlichen, wenn Taylor Swift gerade ein Doppelalbum gedroppt hat und Gerüchte über weitere Songs kursieren? Schlechtes Timing, könnte man sagen, doch ernsthaft sorgen muss sich Dua Lipa nicht. Am Freitag erscheint „Radical Optimism“, die dritte Platte der britischen Sängerin und sie wird nicht ungehört bleiben.

Mit 15 Jahren kehrt Dua Lipa allein nach London zurück und kellnert

Denn abgesehen davon, dass Swift gerade alle Aufmerksamkeit auf sich zieht, ob sie ein Album veröffentlicht oder einen Burger isst, rangiert auch Lipa momentan ganz oben im Pop. Tiefe Stimme, Disco-Sound, ausgefallenen Bühnenoutfits – damit hat sich die 28-Jährige einen Namen gemacht. Eine Senkrechtstarterin und Vorzeigemigrantin, denn Lipa wuchs in London auf, aber ihre Eltern stammen aus dem Kosovo. Sie flohen, als Anfang der 1990er-Jahre der Jugoslawienkrieg ausbrach.

Lipas Vater, Zahnmediziner und bekannter Rockmusiker im Kosovo, gab die Liebe zur Musik an die Tochter weiter. Lipa lernt Cello, besucht die renommierte „Sylvia Young Theatre School“ in London, muss die Ausbildung aber unterbrechen, als die Eltern in den Kosovo zurückkehren. Mit 15 Jahren kehrt sie allein nach London zurück, kellnert in Clubs und nimmt erste Demos auf. „Ich hatte keine Angst“, sagt sie später im Interview. „Und meine Eltern haben es mir zugetraut.“ Jeden Tag nach der Schule telefonieren sie und Lipa weiß, was sie will: Ihr eigenes Geld verdienen, am besten mit Musik – und sie hat Glück. Der Manager von Lana Del Rey wird auf sie aufmerksam und verschafft ihr einen Plattenvertrag.

Für ihren Hit „Cold Heart“ hatte Dua Lipa Elton John hinter sich

2015 erscheint ihre erste Single, das Debut-Album katapultiert sie zwei Jahre später ganz nach oben. Lipa arbeitete mit Künstlern wie Coldplay-Sänger Chris Martin, Madonna oder Diplo zusammen. Für ihren Hit „Cold Heart“ hatte sie Elton John hinter sich. 2019 wird sie als beste neue Künstlerin mit dem Grammy ausgezeichnet, drei Jahre später bekommt sie ihn für das beste Gesangsalbum, macht aber mehr mit ihrem durchscheinenden Strass-Kleid von sich reden. Denn Lipa macht nicht nur Musik, sondern mischt auch die Modewelt auf.

Dua Lipa mit ihren Grammys. Foto: Chris Pizzello/Invision (dpa)

Mit 89 Millionen Instagram-Followern gilt sie als Trendsetterin, setzt sich als erklärte Feministin und Unterstützerin der queeren Community aber auch für Gleichberechtigung ein, in ihrem Podcast interviewt sie regelmäßig bekannte Menschen und im Barbie-Film stand sie als Meerjungfrau-Barbie erstmals vor der Kamera. Das zahlt sich aus: Ihr Vermögen wird auf 30 Millionen US-Dollar geschätzt. Ihr Name ist übrigens kein Künstlername, sondern die Idee ihrer Großmutter, denn Dua bedeutet auf Albanisch "Liebe". Die 28-Jährige macht ihrem Namen alle Ehre – denn sie liebt den Pop und Pop-Fans lieben sie.

