Adele Neuhauser ist die Bibi vom Tatort

Die Wiener Fälle der Krimireihe sind ohne Adele Neuhauser vorstellbar, aber sie wären nur halb so gut. Am Mittwoch wird die Schauspielerin 65.

Es gibt Gesichter, die prägen sich ein und man vergisst sie nie. Adele Neuhauser hat so eines. Es ist kein klassisch perfektes Profil, sondern wirkt ungeschliffen, aber markant. Eine Schönheits-OP kam für die Österreicherin nie infrage: „Ein Mensch wird für mich erst dadurch schön, dass er empathisch und sozial über die Welt nachdenkt und einen liebenswerten Humor besitzt", sagt sie. Und danach lebt sie auch.

Ihr Fernsehdebüt hatte Adele Neuhauser in "Kottan ermittelt"

"Die Schauspielerin ist in Österreich ein Superstar, aber auch in Deutschland einem Millionenpublikum aus dem Wiener "Tatort" bekannt. In dem spielt sie seit 2011 als Majorin Bibi Fellner an der Seite von Chefinspektor Moritz Eisner (Harald Krassnitzer). Und man kann sagen, die Wiener "Tatort"-Filme sind ohne Neuhauser zwar vorstellbar, aber wahrscheinlich wären sie nur halb so gut. Ihr Fernsehdebüt im Jahr 1978 hatte sie in der damals beliebten satirischen Krimireihe "Kottan ermittelt".

Adele Neuhauser macht heute den Eindruck, als sei sie mit sich und der Welt im Reinen. Das war allerdings nicht immer der Fall. Die Künstlerin, die am Mittwoch ihren 65. Geburtstag feiert, erlebte auch dunkle Zeiten.

Neuhauser hat mehrere Suizidversuche verübt

Geboren ist sie 1959 in Athen. Und sie war gerade einmal vier Jahre alt, als ihre Eltern nach Wien zogen – und die kleine Adele musste mit. Die Sehnsucht nach Griechenland blieb ihr ein Leben lang. Als die Eltern sich fünf Jahre später scheiden ließen, nahm sie sich das sehr zu Herzen.

"In meiner eigenen kleinen Welt habe ich mir damals die Geschichte so zusammengebaut, dass ich mir vorwarf, ich sei an dieser Trennung schuld. Das hat mich sehr belastet. Ich habe mich dafür gehasst und verflucht", erzählt sie unserer Redaktion. Deswegen habe sie mehrere Suizidversuche verübt, "die glücklicherweise nicht geklappt haben". Immer wieder hatte ihr Leben tragische Züge. Oder, wie der Titel von Adele Neuhausers Autobiografie heißt: "Ich war mein größter Feind!" Heute sagt sie von sich selbst, dass ihr die Schauspielerei mehrfach das Leben gerettet hat.

Die Schauspielerin lebte eine Zeit lang in Bayern

Mit ihrem früheren Ehemann, dem inzwischen verstorbenen Regisseur Zoltan Paul, den sie zweimal heiratete, lebte sie später auch eine Zeit lang in Bayern - in einem ehemaligen Bahnhofsrestaurant in Polling (Lkr. Weilheim-Schongau). Aus dieser Beziehung stammt ihr Sohn Julian Pajzs, der heute als Jazzmusiker und Filmkomponist tätig ist. Neuhauser selbst ist nach Wien zurückgekehrt.

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie darüber! Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten - per Telefon, Chat, E-Mail oder im persönlichen Gespräch, auch anonym. Hier finden Sie eine Übersicht.