Alex Soros übernimmt die Stiftungen seines Vaters – und dessen Gegner

Alex Soros führt seit Kurzem die zweitgrößte Stiftung der Welt. Er möchte verhindern, dass Trump die Wahl gewinnt. Schon jetzt werden Lügen über ihn verbreitet.

Ein kleiner Vorgeschmack auf den Gegenwind, der Alex Soros künftig erwarten dürfte, schlug ihm unlängst auf Twitter entgegen: Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán kommentierte die Meldung, dass der 37-jährige US-Amerikaner die Open Society Foundations (OSF) seines weltweit bekannten Vaters George Soros übernimmt, mit den Worten "Soros 2.0" und einer Szene aus dem Film "Der Pate", in der der Mafiaboss seinen Sohn auf die Wange küsst. Das Bild, das damit gezeichnet werden soll, ist klar: die Soros, eine kriminelle Familie mit mafiösen Strukturen. Und Orbán – so scheint es – hat also seinen bisherigen Lieblingsgegner nahtlos durch den nächsten ersetzt.

Soros senior steht schon seit Jahren im Zentrum von rechten Verschwörungsmythen

Dass sich der ungarische Premier so sehr auf den einflussreichen US-Investor und Multimilliardär George Soros eingeschossen hat, hat eine Vorgeschichte: Der in Ungarn geborene Jude ist spätestens seit 2015 für Orbán der Staatsfeind schlechthin. Unter anderem behauptet er, Soros senior sei dafür verantwortlich, dass hunderttausende Migrantinnen und Migranten nach Europa kamen. Seine Feinde unterstellen dem inzwischen 92-Jährigen, eine neue Weltordnung schaffen zu wollen. Und ja, antisemitisch sind die besonders in rechten Kreisen populären Verschwörungsmythen, die Soros senior als Teil einer globalen, geheimen Elite sehen, auch.

Über Alex Soros haben sich nun ebenfalls bereits Lügen in den regierungsnahen Medien Ungarns verbreitet. Eine davon: Er solle einen Lebenspartner haben und "LGBTQ-Propaganda" verbreiten. Andere Kommentatoren sprechen davon, dass er noch "radikaler" als sein Vater sei, wenn es um "die Frage einer Weltregierung, Impfpflicht oder Abtreibung" gehe.

Alex Soros möchte die Demokraten unterstützen – und Trump das Leben schwer machen

Tatsächlich sieht sich Soros junior inzwischen als "politischer" an als sein Vater. Das zumindest sagte er dem Wall Street Journal. Früher haderte er noch mit seiner Herkunft, fühlte sich von seinem einflussreichen Vater "ungewollt" und war eher dafür bekannt, Party zu machen. Heute möchte er als neuer Kopf der zweitgrößten Stiftung der Welt unter anderem Politikerinnen und Politiker der US-Demokraten unterstützen, sich für Themen wie Geschlechtergerechtigkeit und Abtreibung einzusetzen.

Und vor allem: Verhindern, dass Donald Trump noch einmal Präsident der Vereinigten Staaten wird: "Ich hätte liebend gern, dass Geld in der Politik keine Rolle mehr spielt. Aber solange die andere Seite es nutzt, müssen wir es auch", sagte er dazu. Sätze, die ihm auch in den USA bereits scharfen Gegenwind von Fox News und Co. einbringen.

