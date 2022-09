Alla Pugatschowa: Ein Superstar steht gegen Putin auf

Alla Pugatschowa ist in Russland eine Ikone. Nun stellt sich die Sängerin gegen den Krieg. Die Kreml-Propaganda tobt. Aus Deutschland meldet sich ein alter Freund.

1985 kommt Michail Gorbatschow an die Macht, und im Moskauer Gorki-Park singt Udo Lindenberg. Mitten im Kalten Krieg setzt der Rockstar ein Zeichen für den Frieden. Tausende bejubeln den Deutschen – und mit ihm die russische Sängerin Alla Pugatschowa. Gemeinsam singen sie, auf dem Boden der Bühne sitzend, den Titel „Wozu sind Kriege da?“, in zwei Sprachen, mit einer Stimme. „Sie steh’n sich gegenüber und könnten Freunde sein. Doch bevor sie sich kennenlernen, schießen sie sich tot“, heißt es in dem Lied.

Der Fall des Eisernen Vorhangs ist fern. In Europa stehen sich Soldaten und Raketen gegenüber. Doch die beiden Künstler schwelgen in der Utopie eines friedlichen Zusammenlebens, und ihr Publikum will ihnen so gerne glauben.

37 Jahre später lässt der Kreml wieder Panzer rollen – und die Lebenswege von Pugatschowa und Lindenberg kreuzen sich erneut.

Mit 73 ist Alla Pugatschowa eine Art Nationalheilige in Russland

Die Sängerin, die Russland beim Eurovision Song Contest vertrat, mit Abba auf der Bühne stand und von Kritikern einst als Mischung aus Tina Turner und Édith Piaf beschrieben wurde, ist auch mit 73 ein Superstar in Russland – Vaterlandsorden inklusive. Lange hatte sie zum Angriff auf die Ukraine geschwiegen. Doch nun bezieht sie Position – gegen Wladimir Putin.

Weil das Moskauer Regime ihren fünften Ehemann, den Moderator Maxim Galkin, wegen dessen Kritik am Krieg zum „Auslandsagenten“ erklärt hatte, bittet Pugatschowa darum, auch auf diese schwarze Liste aufgenommen zu werden. „Denn ich bin solidarisch mit meinem Mann, einem wirklichen und unkäuflichen Patrioten Russlands, der seiner Heimat Wohlstand wünscht, ein friedliches Leben, Redefreiheit und ein Ende des Sterbens unserer Jungs für illusorische Ziele, die unser Land zum Paria machen und das Leben unserer Bürger erschweren“, schreibt sie auf Instagram – und löst damit ein Beben aus.

Udo Lindenberg meldet sich aus Deutschland zu Wort

Oppositionelle feiern Pugatschowa und träumen bereits von einer aufziehenden Putin-Dämmerung. Die Kreml-Propaganda tobt, Staatsmedien versuchen, die Sache irgendwie unter dem Deckel zu halten.

Und aus Deutschland meldet sie sich ein alter Freund zu Wort. Udo Lindenberg postet auf Facebook Bilder und Videos von den gemeinsamen Auftritten mit Pugatschowa in den 80er Jahren. Damals, als der Frieden noch eine Utopie war.