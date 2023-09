Birkenstock-Chef Oliver Reichert: Ein Hüne auf Kork-Sandalen

Oliver Reichert ist der Geschäftsführer von Birkenstock. Die Latschen des Unternehmens sind gerade Deutschlands heißeste Exportware. Ein echter Homerun für den ehemaligen Football-Spieler.

Wer hätte denn vor Jahren gedacht, dass die von vormaligen Öko-Schluffis geliebte "Jesus-Latsche" einmal Milliarden Dollar wert sein würde? Und wer denkt beim ersten Anblick von Oliver Reichert schon daran, dass der Zwei-Meter-Hüne mit rötlichem Räuber-Hotzenplotz-Bart und American-Football-Erfahrung am liebsten im Korkfußbett von Birkenstock herumspaziert? Ist aber so. Beides hängt eng miteinander zusammen.

Das Traditionsunternehmen mit Sitz in Linz am Rhein macht gerade (wieder) weltweit Schlagzeilen. Es soll in den USA an die Börse gebracht werden und wird laut Bloomberg mit rund 8 Milliarden US-Dollar bewertet. Es ist der vorläufige Höhepunkt einer Erfolgsgeschichte, die mit Oliver Reichert ganz neuen Schub bekommen hat. Der frühere Medienmanager und Chef des Deutschen Sport Fernsehens (DSF) kam 2012 zu Birkenstock. Zum damaligen Zeitpunkt war es um den Frieden in dem bald 250 Jahre alten Familienunternehmen nicht zum Besten bestellt.

Birkenstock ist sehr gefragt. Die Lifstyle-Marke will an die Börse. Foto: Soeren Stache (dpa)

Reichert ordnete die Verhältnisse der sich unwohl gesonnenen Brüder. Seit 2021 ist er als alleiniger Geschäftsführer für die Geschicke von Birkenstock operativ verantwortlich und firmiert dort als "treibende Kraft hinter dem Wandel von Birkenstock zur globalen Lifestylemarke". Mit ziemlich beeindruckenden Zahlen. Birkenstock vermeldete jüngst für die ersten neun Monate seines Geschäftsjahres einen Umsatz von 1,12 Milliarden Euro. Was wiederum den zweitreichsten Mann der Welt, Bernard Arnault, freuen dürfte. Denn die mit dem französischen Luxusunternehmer verbundene Beteiligungsgesellschaft L Catterton ist seit 2021 Haupteigentümer von Birkenstock.

Auch "Barbie"-Film taucht die Latsche auf

Weshalb Birkenstock-CEO Reichert wiederum, wie der Spiegel in seinem jüngsten Porträt schreibt, neben seinem bayerischen Landsitz mit Frau, Kindern, Hunden und Pferden nun auch ein "hübsches Anwesen" nahe der französischen Hauptstadt bewohnen soll. Der Mann hat Erfolg und Selbstbewusstsein. Jedenfalls zitiert das Nachrichtenmagazin einen Birkenstock-Mitarbeitenden damit, Reichert habe "die dicksten Eier, die man sich vorstellen kann". Was von solchen, nun ja, breitfüßigen Zuschreibungen tatsächlich zu halten ist, sei dahingestellt. Allerdings pflegt Reichert in seinen Interviews ein klares Wort mit geraden Ansagen.

Die Zeichen stehen auf Wachstum – an der Wallstreet. Denn die Welt trägt Birkenstock. Vom Sozialkundelehrer über den Szeneschnösel vom Münchener Gärtnerplatz bis hin zu – wie gerade extrem reichweitenstark im laufende Blockbuster zu sehen ist – Barbie.

Lesen Sie dazu auch