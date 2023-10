Cornelia Funke überzeugt mit Wortmacht und Fantasie

Die Bücher der Bestseller-Autorin haben Millionen Leserinnen und Leser auf der Welt gelesen. Nun ist sie noch einmal in die Tintenwelt zurückgekehrt.

"Nach all der Zeit wieder in die Tintenwelt einzutauchen war, als wäre ich nie fort gewesen. Es war, als würde man sehr gute alte Freunde wieder treffen." Staubfinger und Mo, oder auch Meggie und Resa oder Fenoglio heißen diese guten alten Freunde, von denen Cornelia Funke spricht und mit denen es nun ein Wiedersehen gibt - für die Bestseller-Autorin ebenso wie für all die Leserinnen und Leser rund um den Globus, die "Tintenherz" (2003), "Tintenblut" (2005) und "Tintentod" (2007) verschlungen haben.

Cornelia Funke ist die erfolgreichste deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin

Weltweit wurden über 12 Millionen Bücher der Reihe verkauft, teilt der Dressler Verlag zum Erscheinen des 4. Bandes "Die Farbe der Rache" am 12. Oktober mit. Damit, und mit Büchern wie "Der Herr der Diebe", "Der Drachenreiter" oder der "Reckless"-Reihe ist Funke die erfolgreichste deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin, wobei sich auch Erwachsene gern von ihrer Wortmacht und Fantasie in den Bann ziehen lassen.

Der vierte Band der Reihe von Cornelia Funke heißt "Die Farbe der Rache". Foto: Dressler Verlag

Nun ist Fantasie ein Begriff, zu dem man gerne greift, wenn es um Bücher geht, zumal sich ja auch ein ganzes Genre, die Fantasy-Literatur, danach benennt. Im Fall Cornelia Funkes, geboren 1958 im nordrheinwestfälischen Dorsten, ordnet er allerdings nicht nur ihr Werk ein, sondern beschreibt auch ihre Weltsicht. "Fantasy ist ein Mittel, über all die Schichten unserer Wirklichkeit zu reden, denn unsere Welt ist wahrhaft fantastisch in ihrer unendlichen Komplexität. .... Fantasy liefert die Substanz der Welt", sagte sie einmal im Gespräch mit dieser Redaktion.

Die "roten Nonnen" in Dorsten haben die studierte Illustratorin geprägt

Das Leben in all seinen Schichten zu durchdringen, das bedeutet für sie dann aber auch nicht, sich als Schriftstellerin an den einsamen Schreibtisch zurückzuziehen. Die "roten Nonnen" am katholischen Ursulinen-Gymnasium in Dorsten hätten ihr beigebracht, dass auch Mädchen ihren Kopf gebrauchen und alles werden können was sie wollen, erzählt sie gern. Und Funke wollte sich engagieren, ging als junges Mädchen demonstrieren, arbeitete mit bei Amnesty International, studierte Diplom-Pädagogik und arbeitete auf einem Bauspielplatz. Dazu studierte sie Illustration - und kam über diesen Weg zum Schreiben.

Der Schreibtisch Cornelia Funkes steht mittlerweile in einem Landgut in der Toskana. Foto: Birgit Müller-Bardorff

Nachdem sie 16 Jahre in Kalifornien lebte, steht ihr Schreibtisch mittlerweile in Italien, auf einem Landgut am Rande der toskanischen Stadt Volterra. Und wie schon auf ihrer Avocado-Farm in Malibu schart sie dort gerne Menschen um sich: Ihre Familie mit den beiden erwachsenen Kindern Anna und Ben, dazu junge Künstlerinnen und Künstler, denen sie auf ihrem Anwesen die Möglichkeit gibt, mehrere Wochen kostenlos zu wohnen, sich auszutauschen und inspirieren zu lassen. Und natürlich auch Mo, Staubfinger und all die anderen aus der Tintenwelt, die hier noch einmal zum Leben erweckt wurden.

