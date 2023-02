Der frühere Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann ist Held und Reizfigur zugleich

Als Chef der Deutschen Bank erzielte er Rekordgewinne, die Politik hörte auf seinen Rat. Doch Josef Ackermann prägte auch das Bild des gierigen Bankers.

Es gibt nur wenige Menschen auf der Welt, die man, sagen wir in einer Art Ratespiel, anhand einer einzigen Geste identifizieren könnte. Angela Merkel und ihre Raute war so ein Fall. Eingeschränkt vielleicht noch der ehemalige SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück und sein Stinkefinger. Wer aber ganz vorn auf der Liste derer rangiert, die quasi mit einer Handbewegung in den Olymp des ewig Berühmt-Berüchtigten aufstiegen, ist Josef Ackermann: Der frühere Chef der Deutschen Bank hat mit einem Victory-Zeichen, das er 2004 breit grinsend in einem Gerichtsaal in die Kameras zeigte, sein Image maßgeblich geformt.

Ackermann, der gerissene Banker, der Gierige, der für die eigenen Renditeziele scheinbar über Leichen geht. Ein Symbol für die Arroganz der Mächtigen. Doch zur vollständigen Wahrheit gehört eben auch, dass der Schweizer es war, der die Deutsche Bank zu internationaler Größe geführt hat. Zehn Jahre stand er an der Spitze des Hauses, agierte auf der ganz großen Bühne. An diesem Dienstag wird er 75 Jahre alt.

Geboren im Kanton St. Gallen als Sohn eines Landarztes, begann er seine Banken-Karriere bei der Schweizerischen Kreditanstalt (heute Credit Suisse). Im Mai 2002 wurde er als erster Ausländer überhaupt auf den Chefposten der Deutschen Bank berufen. Ackermann, der "Seppi", stieg auf zu einem der engsten Berater der damaligen Kanzlerin Merkel, verhandelte mit bei der Griechenland-Rettung und beim Notfallplan für die Hypo Real Estate. Er baute das Bankenhaus um, die Gewinne stiegen. "Ich komme aus einem religiösen Elternhaus, wohlbehütet und fördernd", sagte er in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung. "Leistung zu bringen, war Pflicht, egal wo."

Josef Ackermann räumt auch Fehler ein

Doch wo liegen die Grenzen dieser "Leistung", wo verläuft der Grat zwischen Erfolg und Gier? Im Januar 2004, in eben jenem Düsseldorfer Mannesmann-Prozess hatte Ackermann noch gesagt: "Das ist das einzige Land, wo diejenigen, die erfolgreich sind und Werte schaffen, deswegen vor Gericht stehen." Später gab er sich nachdenklicher: "Das ist ein psychologisches großes Thema, wie man erkennen kann, wo die Gier oder das Profitstreben zu hoch ist. Das wären, wenn ich so eine Beichte heute ablege, wahrscheinlich die Dinge, an denen man noch mehr arbeiten könnte", räumte er kürzlich in einem Gespräch mit dem ZDF ein.

Heute lebt Ackermann in Zürich, ist Verwaltungspräsident beim Versicherungsunternehmen Zurich. Mit seiner Frau, der Finnin Pirkko Mölsä, begeistert er sich für Opern, singt auch gerne einmal selbst. Die künstlerische Begeisterung trägt auch Tochter Catherine Ackermann weiter, die als Produzentin und Schauspielerin arbeitet.

Lesen Sie dazu auch