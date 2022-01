Der Mann für den Osten: Das ist Carsten Schneider

Carsten Schneider war einmal der jüngste Abgeordnete im Bundestag. Nun soll er mit seiner Erfahrung dafür sorgen, dass sich niemand abgehängt fühlt.

Superlative machen neugierig – vor allem die Medien. So stürzten sich Journalistinnen und Journalisten 1998 auf einen jungen Mann auf dessen erstem Weg in das Parlament in Bonn. Carsten Schneider war der „jüngste Bundestagsabgeordneter“ aller Zeiten. Als der 22-Jährige dann noch Sätze raushaute, wie „man sollte nicht länger als zwölf Jahre im Bundestag bleiben, danach verblödet man“, waren ihm die Schlagzeilen sicher.

Carsten Schneider ist Ostbeauftragter - der erste im Amt eines Staatsministers

Der SPD-Politiker, der am Sonntag seinen 46. Geburtstag feierte, hielt sich nicht an die eigenen Ratschläge. Anzeichen von „Verblödung“ nehmen allerdings noch nicht einmal politische Gegner war. Im Gegenteil – mehr als 23 Jahre später ist Schneider neuer Ostbeauftragter der Bundesregierung. Ein Posten, der dadurch aufgewertet wurde, dass er von Kanzler Olaf Scholz in den Rang eines Staatsministers erhoben, also eng an das Kanzleramt angedockt wurde.

Eine Voraussetzung für sein neues Amt erfüllt Schneider qua Geburt. Er kam im thüringischen Erfurt zur Welt. Nach dem Abitur absolvierte er eine Banklehre. Doch fast parallel zu seinem Dienstbeginn bei der Sparkasse in Erfurt beriefen ihn die Wähler ab von Geldrollen und Kreditverträgen. Die Euphorie rund um den fulminanten Wahlsieg von Gerhard Schröder katapultierte Schneider in den Bundestag. Das finanzpolitisch versierte Politiktalent war klug genug, zu wissen, dass der Titel „Jüngster aller Zeiten“ schnell verblassen würde. Er arbeitete verbissen und wurde belohnt. Von seiner Basis aus, dem pragmatischen Seeheimer Kreis, gelang ihm der Aufstieg in seiner Partei.

2013 wurde er einer von neun stellvertretenden Fraktionschefs, dann 2017 gar Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion. Der verheiratete Vater zweier Kinder gilt als freundlich und konziliant, allerdings haftet ihm auch der Ruf als hartnäckiger Verfechter einer sparsamen Haushaltspolitik an. Das Adjektiv „grundsolide“ wird ihm immer wieder zugeschrieben. Aufregend klingt das nicht. Aber für Politik als Show ist Schneider ohnehin nicht zu haben.

Für den neuen Ostbeauftragten Carsten Schneider wird es auf den Ton ankommen

Als Ostbeauftragter wird es darauf ankommen, den Ton zu treffen. Wie vermint das Thema Ost-West, die Debatten um gefühlte oder tatsächliche Ungleichheit und innere Distanz noch immer sind, bekam Schneiders Vorgänger Marco Wanderwitz zu spüren. Der CDU-Politiker hatte gesagt, dass Ostdeutsche eine stärkere Neigung hätten, rechtsradikale Parteien zu wählen. Schlimmer noch: Wanderwitz fügte hinzu, dass viele von ihnen für die Demokratie verloren seien. Das sorgte für wütende Reaktionen.

Carsten Schneider setzt einen anderen Akzent: Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er: „Man muss zwar klar sagen, was ist. Es darf aber nicht der Eindruck entstehen, als würde man Leute aufgeben oder beleidigen.“