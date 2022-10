Ein bisschen lebensmüde? Die Journalistin Natalie Amiri

2020 musste Amiri den Iran verlassen, weil es zu gefährlich für sie wurde. In diesen Wochen der Proteste gegen das Mullah-Regime nach dem Tod Mahsa Aminis in Teheran ist die 44-Jährige besonders gefragt.

Natalie Amiri ist in diesen Wochen, in denen die Proteste gegen das Mullah-Regime im Iran trotz brutaler Niederschlagungsversuche nicht nachlassen, auf vielen Kanälen und an vielen Orten präsent. Auf Twitter, in der „Carolin Kebekus Show“, in der Zeit, auf der Frankfurter Buchmesse und natürlich im traditionsreichen Auslandsmagazin „Weltspiegel“ des Ersten, das sie für den Bayerischen Rundfunk seit 2014 aus München moderiert. Wie auch das BR-Europamagazin "Euroblick".

Amiri dokumentiert, erklärt, ordnet ein. Damit hat die preisgekrönte deutsch-iranische Journalistin und Autorin gerade einiges zu tun, denn es geschieht so einiges, seitdem die 22-jährige Kurdin Mahsa Amini am 16. September in einem Krankenhaus in Teheran gestorben ist. Die „Sittenpolizei“ hatte sie kurz zuvor festgenommen. Angeblich habe sie gegen die islamische Kleiderverordnung verstoßen. Augenzeugen berichten davon, dass sie geschlagen wurde; die Polizei sprach sofort von einem „Herzinfarkt“. Inzwischen lautet weltweit die Frage: Steht das Regime vor dem Kollaps?

Natalie Amiri (Zweite von rechts) am Mittwoch auf der Frankfurter Buchmesse. Mit Moderatorin Doris Akrap, Grünen-Chef Omid Nouripour, Professorin Cinur Ghaderi, Journalist Behzad Karim Khani und Deniz Yücel, Sprecher des PEN Berlin (von links) diskutierte sie über das Thema "Iran - wo lang? Der Aufstand gegen das Mullah-Regime und was der Rest der Welt tun kann". Foto: Sebastian Gollnow, dpa

Amiri sagt am Mittwoch bei einer Podiumsdiskussion auf der Buchmesse: Erstmals gehe die gesamte Gesellschaft auf die Straße. Deswegen seien die Proteste, deren treibende Kraft Frauen und junge Leute seien, für das Regime so gefährlich. „Diese Generation ist unglaublich unerschrocken.“

Ob sie ein bisschen lebensmüde sei, fragt sie ein Interviewer

Unerschrocken, das ist die 44-jährige Natalie Amiri auch selbst. Und das wird überdeutlich, wenn sie, völlig unaufgeregt, von ihrer Zeit in Afghanistan oder Iran berichtet. Von 2015 an leitete sie das ARD-Studio in Teheran, 2020 musste sie das Land verlassen – weil es für sie zu gefährlich wurde.

Man hatte sie ausspioniert, versucht, sie zu korrumpieren, sie mit dem Tode bedroht, erzählte sie kürzlich dem Journalisten Tilo Jung in einem mehr als zweistündigen Interview. Sie habe Angst gehabt, aber es treibe sie an, über Unrecht zu berichten. Ob sie ein bisschen lebensmüde sei, wollte Jung wissen. Das wisse sie nicht, antwortete Amiri, sie sei noch nicht beim Psychologen gewesen. Sie lächelte. Sie sei nun einmal so.

Lesen Sie dazu auch

Ihren Beruf bezeichnet sie als „Berufung“. Entdeckt habe sie diese nach ihrem Studium der Iranistik und Orientalistik in Bamberg, als sie mit dem ARD-Studio in Teheran in Kontakt gekommen sei und ab 2007 für es zu arbeiten begann. Eine spannende, nicht ganz einfache Zeit – „mit einem kleinen Sohn mittendrin am orientalischen Puls des Geschehens“. Und als Alleinerziehende.

Warum Natalie Amiri den Geruch von Mottenkugeln so liebt

Amiri lebt heute wieder in ihrer Geburtsstadt München, in der ihr Vater – ein Teppichhändler – ein Geschäft in der Nähe des Marienplatzes hatte. Er war in den 60ern nach Deutschland gekommen. Ihm verdanke sie es, dass sie auch Farsi und Arabisch gelernt habe. Und dass sie den Geruch von Mottenkugeln liebe. Schließlich sei sie „auf Teppichen aufgewachsen“.