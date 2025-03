„Ein Mensch, der begeistern kann“: Julia Klöckner steht vor ihrem höchsten politischen Amt

Im Flurfunk der Union gehandelt wurde sie schon lange - nun ist sie von ihrer Fraktion auch offiziell nominiert. Julia Klöckner, in der CDU seit mehr als zwei Jahrzehnten eine feste Größe, soll neue Bundestagspräsidentin werden. Obwohl erst 52 Jahre alt, hat die Winzertochter aus Rheinland-Pfalz schon so ziemlich alles erlebt, was man in der Politik erleben kann, im Positiven wie im Negativen: Sie war Staatssekretärin und Agrarministerin, Landesvorsitzende, zehn Jahre stellvertretende Parteivorsitzende und für ein paar Wochen im März 2011 auch schon so etwas wie die gefühlte Ministerpräsidentin ihres Heimatlandes, ehe ihr am Wahlabend dann plötzlich 0,5 Prozentpunkte fehlten, um an Kurt Beck und der SPD vorbeizuziehen.

Julia Klöckner war Deutsche Weinkönigin

Sieben Jahre blieb sie anschließend Oppositionsführerin in Mainz, ehe Angela Merkel sie als Landwirtschaftsministerin in ihr Kabinett holte - eine Frau, so temperamentvoll, umtriebig und bodenständig wie wenige in der Politik. Aufgewachsen in der lebensfrohen Welt des Weinbaus wurde Julia Klöckner 1994 erst zur Weinkönigin ihrer Region und 1995 gar zur Deutschen Weinkönigin gewählt. Nach dem Studium der Politik, der Pädagogik und der katholischen Theologie kehrte sie zunächst auch wieder in diese Welt zurück, wurde Redakteurin bei der Zeitschrift Weinwelt und später Chefredakteurin des Sommelier-Magazins. In ihrem Abgeordnetenbüro steht ein Weinkühlschrank, und wenn es stimmt, was Besucher sich erzählen, dann hat sie als Schatzmeisterin der CDU auch schon so manche größere Spende bei einem Glas guten Weins in der Parteizentrale akquiriert.

Im zweithöchsten Staatsamt ist Julia Klöckner, getrennt lebend und kinderlos, nach Annemarie Renger (SPD), Rita Süßmuth (CDU) und Bärbel Bas (SPD) erst die vierte Frau. Sie sei ein Mensch, sagt der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer, der sie gut und lange kennt, „der gezeigt hat, dass er zusammenführen kann, dass er Sitzungen leiten kann, der begeistern kann und der im eigenen Wesen auch für Zuversicht steht. Und Deutschland braucht Zuversicht.“ Eine gute Rednerin ist sie obendrein - nicht nur im heimischen Karneval, sondern auch vor einem etwas distinguierteren Publikum.