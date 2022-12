Emily Vontz ist 22 – und ganz plötzlich Deutschlands jüngste Abgeordnete

Weil ein Ex-Minister Schluss macht mit Politik, wird Emily Vontz aus dem Saarland die jüngste Abgeordnete des Bundestages. Wofür die 22-jährige Studentin in Berlin kämpfen will.

Sie wird die erste Abgeordnete in der Geschichte des Bundestages sein, die das vergangene Jahrtausend nicht erlebt hat. Und so ist Emily Vontz aus dem Saarland also plötzlich Gesprächsthema in Deutschland. Die 22-Jährige übernimmt im Januar als Nachrückerin das Mandat von Heiko Maas. Der ehemalige Justiz- und Außenminister sucht sein Glück außerhalb der Politik und wirft seine SPD-Parteifreundin, die den Einzug in den Bundestag 2021 knapp verpasst hatte, damit ins kalte Wasser.

Plötzlich im Parlament: Heiko Maas weihte Emily Vontz wenige Tage vorher ein

Immerhin hatte er sie vorgewarnt und in seine Pläne eingeweiht, bevor er am Dienstag seinen Abgang von der großen politischen Bühne öffentlich machte. Die Scheinwerfer richten sich stattdessen nun auf eine Studentin aus der 16.000-Einwohner-Stadt Losheim am See. „Klar werde ich auffallen als jüngste Bundestagsabgeordnete“, sagt Vontz.

Dass das auch eine Bürde sein kann, hat die 24-Jährige Emilia Fester von den Grünen erlebt, deren Auftritte in Parlament oder sozialen Netzwerken stets mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt wurden. Gnädig ist man dabei nicht gerade mit ihr umgegangen. „Ich freu’ mich, den Staffelstab der jüngsten Abgeordneten weiterzugeben“, twitterte Fester, das klang durchaus erleichtert.

Angst vor der neuen Rolle hat die SPD-Abgeordnete Emily Vontz nicht

Vontz hat trotzdem keine Angst vor der neuen Rolle. „Gerade junge Menschen, die genauso alt sind wie ich, sagen, sie finden es richtig gut, dass mal jemand in unserem Alter im Bundestag sitzt. Und jetzt ist auch die Zeit dafür“, sagt die Studentin, die schon in der Schule bei „Jugend debattiert“ mitmachte, mit 17 Jahren in die SPD eintrat und nicht verstehen kann, wenn jungen Menschen Politik egal ist.

Vontz will Verantwortung für ihre Generation übernehmen, sich thematisch aber nicht auf ihr Alter reduzieren lassen, sondern Politik für alle Menschen in ihrem Wahlkreis machen. Klimaschutz und Europa sind ihre Herzensthemen. Wenige Kilometer von der Grenze entfernt aufgewachsen, ist ihr die Freundschaft zu Frankreich sehr wichtig. Nach dem Abitur lebte sie ein Jahr lang in Bordeaux. An der Uni Trier studiert sie Politikwissenschaften – und Französisch. Das Studium abzubrechen kommt für Vontz vorerst nicht infrage, trotz des Wechsels nach Berlin in ihr neues Leben als jüngste Abgeordnete der Republik.

