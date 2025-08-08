In den Fußstapfen des Vaters: der nächste Sarkozy

Rein optisch fällt die Ähnlichkeit nicht sofort auf. Louis Sarkozy mit seinen hellen Augen und der zarten Nase kommt eher nach seiner Mutter Cécilia. Doch wer ihn im französischen Fernsehen sieht, und dafür gibt es viele Gelegenheiten, erkennt auch den Vater: dieselbe Lust zu provozieren, dieselbe Ungeduld. Dasselbe unerschütterliche Selbstbewusstsein.

Louis Sarkozy ist 28 Jahre, so alt war sein Vater Nicolas, als dieser 1982 Bürgermeister des schicken Pariser Vororts Neuilly-sur-Seine wurde. Er machte daraus ein politisches Sprungbrett, wurde Abgeordneter, Innenminister und schließlich Präsident. So wie Sarkozy Senior einst den Spruch prägte, es gelte die Vorstädte – er meinte freilich nur die ärmeren – mit dem Hochdruckreiniger zu „säubern“, so sagte Sarkozy Junior, wäre er an der Macht und der franko-algerische Schriftsteller Boualem Sansal weiter inhaftiert, würde er die Botschaft Algeriens anzünden. Das brachte ihm drei Klagen ein, auch vom algerischen Staat. Und noch mehr Bekanntheit.

Nach 17 Jahren in den USA ist Louis Sarkozy erst seit Februar zurück in Frankreich, doch die konservative Zeitung Le Figaro sieht in ihm bereits den „neuen Star der Rechten“. Als Kommentator arbeitet er bei einem Fernsehsender, wo er seine Begeisterung für die Präsidenten der USA und Argentiniens kundtat, und für ein rechtsextremes Magazin. Er schrieb ein Buch über den von ihm verehrten Napoleon und hat eine Produktionsfirma gegründet.

Louis Sarkozy tritt bei den Kommunalwahlen an

Er hat eine Wohnung im südfranzösischen Menton gemietet und seiner schwangeren Frau Natali Husic das „Dolce vita an der Côte d‘Azur“ schmackhaft gemacht, wie die Zeitung Liberation schrieb. Bei den Kommunalwahlen 2026 will er die 30.000-Einwohner-Stadt an der Grenze zu Italien erobern. Bislang ist er parteilos und gehört anders als sein Vater nicht den Republikanern an. In Sachen Einwanderung vertritt er eine harte Linie und wirtschaftspolitisch eine liberale, ja libertäre. In Frankreich, so Louis Sarkozy, gelte es, mehrere Rechtskonservative zusammenzubringen, „ein Kilo Testosteron einzuspritzen“ und loszulegen. Das Umfrageinstitut des Unternehmers Martin Bouygues, der sein Taufpate ist, ließ ermitteln, dass 15 Prozent der Menschen in Frankreich Louis Sarkozy vertrauenswürdig finden.

Das Bild des schüchternen Jungen von einst verblasst

Allmählich verblasst das Bild jenes verschüchterten Jungen, der 2007 nach dem Wahlsieg seines Vaters in den Élysée-Palast zog und kurz darauf mit der Mutter Cécilia und deren neuem Partner, dem Geschäftsmann Richard Attias, in die USA – weit weg von den vielen Medienberichten über die Scheidung seiner Eltern. Seine Leibgarden, meist Kriegsveteranen, wurden Freunde, Vorbilder, gaben ihm die Faszination für das Militär und für Waffen mit.

Mit 14 Jahren setzte Louis Sarkozy durch, in ein Internat in Pennsylvania als Vorbereitung für eine militärische Karriere zu gehen. Doch da ihm als Sohn eines französischen Ex-Präsidenten Aufstiegschancen in der US-Armee verwehrt blieben, aller Interventionsversuche der Eltern zum Trotz, kam er nach einem Studium der Internationalen Beziehungen zurück nach Frankreich.

Dort kann er auf das Netzwerk seines Vaters zählen, auch wenn dessen Ruhm angekratzt ist. Im Dezember war er wegen Bestechung und unerlaubter Einflussnahme zu drei Jahren Haft verurteilt worden, davon zwei auf Bewährung. Noch steht sein Urteil im Prozess wegen des Vorwurfs, Millionen vom ehemaligen libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi erhalten zu haben, aus.

Während ein Sarkozy die politische Bühne Frankreichs verlässt, betritt sie der nächste – mit derselben Überzeugung, dass das Land genau ihn brauche.