Joachim Stamp ist der Abschiebe-Beauftragte

Der FDP-Mann Joachim Stamp hat einen heiklen Job übernommen: Er soll dafür sorgen, dass die Herkunftsländer abgelehnte Asylbewerber auch wieder zurücknehmen.

Joachim Stamp weiß, was ihn erwartet. Bei einem Besuch in Marokko hat er selbst erlebt, welche falschen Vorstellungen viele Menschen von einem Leben in Europa haben. In den Elendsvierteln dort, erzählt er, habe er junge Männer getroffen, die geglaubt hätten, dass sie in Deutschland fürs Fußballspielen bezahlt würden.

Damals war Stamp noch Minister für Familie, Flüchtlinge und Integration in Nordrhein-Westfalen. Heute muss der 52-Jährige Illusionen wie die der jungen Marokkaner schon im Keim ersticken. Als Sonderbeauftragter der Bundesregierung für Migration soll er Abkommen mit anderen Ländern schließen, damit diese Staaten abgelehnte Asylbewerber wieder zurücknehmen. Der Boulevard hat ihm daher auch schon einen plakativen Titel verliehen: Deutschlands oberster Abschiebebeauftragter.

Joachim Stamp: "Stacheldraht und Zäune alleine reichen nicht aus"

Er selbst hat einen eher unaufgeregten Zugang zu dem heiklen Thema. „Stacheldraht und Zäune alleine reichen nicht aus, um illegale Migration zu stoppen“, warnt er in der Frankfurter Allgemeinen. „Abkommen mit den Herkunftsländern können stattdessen sicherstellen, dass Menschen sich gar nicht erst in die Wüste begeben, nicht in seeuntaugliche Boote im Mittelmeer steigen und nicht über Stacheldrahtzäune klettern, nur um dann hier in einem Asylsystem zu landen, in das sie nicht gehören, da sie in ihren Ländern nicht verfolgt werden.“

Stamp, verheiratet und Vater zweier Töchter, hat über Parteigrenzen hinweg den Ruf, ein pragmatischer Arbeiter zu sein und kein liberaler Dogmatiker. Als einige seiner Freunde sich Mitte der Achtzigerjahre den Jungsozialisten anschlossen, entschied er sich für die FDP, weil ihn die Kombination von Marktwirtschaft, Bürgerrechten und einer offenen Gesellschaft mehr überzeugt habe, wie er heute sagt. Der promovierte Politologe wurde Stadtrat in seiner Heimatstadt Bonn, Mitglied des Landesvorstandes, Landtagsabgeordneter und 2017 schließlich Minister. Als er einen islamistischen Gefährder nach Tunesien abschieben ließ, obwohl ein Verwaltungsgericht das untersagt hatte, stand er bundesweit in der Kritik, ließ sich davon aber nicht beirren: „Wir haben einen enormen Zeitdruck gehabt, weil wir Sami A. als tickende Zeitbombe sehen.“ Stamps Glück: Der Beschluss des Gerichts wurde der Behörde erst zugestellt, als Sami A. schon im Flugzeug nach Tunesien saß.

Lesen Sie dazu auch