Kronprinz Haakon ist der Thronfolger mit dem Sympathiebonus

Der norwegische Kronprinz Haakon wird 50. Weil sein Vater gesundheitlich schwer angeschlagen ist, übt er sich schon fleißig in seiner künftigen Rolle.

Ein Kronprinz hat es trotz seines privilegierten Standes nicht ganz leicht. Von Kind an wird er darauf vorbereitet, nach dem Tod des Regenten einmal dem Land vorzustehen. So sollte er sich keine Skandale leisten und muss immer freundlich auftreten, denn jeder Schritt wird öffentlich beäugt. Das kann eine Bürde sein. Wer es nicht glaubt, kann beim heutigen britischen König Charles III. nachfragen, der fast sein ganzes Leben darauf wartete, seiner Bestimmung folgen zu dürfen.

In Norwegen, wo die Monarchie etwas lockerer und moderner aufgestellt ist als in manch anderen Königreichen, ist Prinz Haakon als kommender Monarch vorgesehen. Dass er dafür der richtige Mann ist, daran zweifeln die wenigsten. Haakon wird als sympathisch und herzlich beschrieben, sportlich ist er auch und belesen. Manche behaupten sogar, er wirke intellektuell.

Auch Haakons Ehefrau Mette-Marit wird bald 50

Eigentlich wäre nach der heutigen Verfassung seine Schwester Märtha Louise die Thronerbin. Denn sie ist das älteste Kind von König Harald V. und Königin Sonja. Doch bei ihrer Geburt galt noch, dass der erstgeborene Junge den Zuschlag erhält. In Norwegen aber werden die meisten Menschen froh sein, dass Marthä Louise den Job nicht machen muss. Denn sie wirkt manchmal ein bisschen wunderlich, arbeitet als Geistheilerin, spricht mit Engeln und zieht mit einem Schamanen durchs Leben.

Also Haakon. Der feiert an diesem Donnerstag seinen 50. Geburtstag. Seine bürgerliche Frau Mette-Marit wird übrigens im August genauso alt. "Das ist gut so. Wir stehen quasi mitten im Leben", sagt Haakon der norwegischen Nachrichtenagentur NTB. Dass manche Mette-Marit zu Beginn der Beziehung wegen ihres Rufs als Partygirl nicht als ideale Partie einstuften, ist längst vergessen. Die beiden scheinen glücklich zu sein und haben zwei Kinder. Gefeiert wird der runde Doppel-Geburtstag gemeinsam im August. Zu dieser "Hinterhofparty im Schloss" sind "Gäste aus dem ganzen Land" eingeladen, heißt es.

Haakon und seine Frau Mette-Marit. Beide werden 50 Jahre alt. Foto: Silas Stein, dpa (Archivbild)

Schon in den vergangenen Jahren hat Haakon seinen Vater in dessen offizieller Rolle mehrmals vertreten. Denn Harald kämpft seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen. Auch zur Krönung von König Charles III. schickte das norwegische Königshaus das Kronprinzenpaar nach London, weil der 86 Jahre alte Monarch im Krankenhaus lag.

Lesen Sie dazu auch