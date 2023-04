Mathilde Caillard: Das fröhliche Gesicht des französischen Protests

So ernst den Demonstranten in Frankreich ihr Kampf gegen die Rentenreform ist: Eine junge Frau zeigt, dass Widerstand auch Spaß machen kann.

Vielleicht wird sie noch zur nationalen Ikone mit ihrem dunkelbraunen Haarpony, der großen Sonnenbrille und dem roten Gürtel über der schwarzen Hose. Mit ihrem Tanz zu Techno-Tönen in den Straßen von Paris während der Streiktage, an denen Hunderttausende in ganz Frankreich gegen die Rentenreform der Regierung protestieren. Auch an diesem Donnerstag wird Mathilde Caillard wieder dabei sein. „MC tanzt für das Klima“ nennt sich die 25-Jährige in den sozialen Netzwerken, in denen sie unerwartete Berühmtheit erlangt hat. Denn ihr Protest ist nicht nur ein friedlicher, sondern auch ein fröhlicher, positiver. Das spricht viele in Frankreich an.

Mehr als drei Millionen Mal wurde innerhalb von einer Woche ein Video geklickt, in dem sie vor dem Protestzug des Umweltschutz-Vereins „Alternatiba Paris“ tanzte. „Klima, Rente, derselbe Kampf“, skandierten die Aktivisten dazu. Seither luden mehrere Fernsehsender die junge Frau ein. Sie selbst sagt, Aufmerksamkeit könne noch mehr Menschen motivieren, sich ihnen anzuschließen. „Es macht Angst, eine Demo zu besuchen. Vor allem wenn man nur Bilder von Teilnehmern sieht, die mit Tränengas besprüht oder geschlagen werden.“

Im Internet ist Mathilde Caillard bereits ein Star

Die französische Polizei gilt als wenig zimperlich im Umgang mit den Protestlern, die selbst nicht immer gewaltlos bleiben. Dass Kundgebungen aber auch Spaß machen können, das will die Aktivistin vermitteln, die nach einem Politik-Studium und einem Praktikum bei Greenpeace als Mitarbeiterin der Linkspolitikerin Alma Dufour arbeitet.

An ihrer ersten Demonstration nahm sie noch als Baby im Kinderwagen teil. Auch Caillards Eltern interessierten sich früh für den Umweltschutz. Ein Wendepunkt war für ihre beiden Töchter im Jahr 2018 der überraschende Rücktritt des damaligen Umweltministers Nicolas Hulot. Unter Tränen sagte der bekannte Fernsehjournalist und Aktivist in einer Radiosendung, er gebe auf, da er in dieser Regierung unter Präsident Emmanuel Macron nichts ausrichten könne.

Sexistische Anfeindungen lässt Mathilde Caillard an sich abprallen

Es sei ihr bewusst, dass es manche störe, wie sie mit ihrem Körper Widerstand ausdrücke. Doch sexistische Anfeindungen im Internet lässt die Französin an sich abprallen. Das System, das sie bekämpfe, „würde jubilieren, wenn wir klein und bewegungslos wären“. Inzwischen tanzt sie nicht mehr allein zu Techno-Musik. Bei jeder Demo schließen sich ihr ein paar mehr Menschen an.

