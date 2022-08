Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker ist die Cum-Ex-Jägerin

Anne Brorhilker klärt den Steuerskandal auf und macht vor Kanzler Scholz nicht Halt. In Ermittlerkreisen gilt die scharfsinnige Oberstaatsanwältin als Star. Kritikern geht sie zu weit.

Wie so viele Staatsanwältinnen und Staatsanwälte hatte es Anne Brorhilker am Anfang ihrer Karriere mit Kleinkriminellen und Drogenhändlern zu tun. Durch Zufall geriet sie im Jahr 2013 an den größten Steuerskandal in der deutschen Geschichte: die Cum-Ex-Affäre um mutmaßlich betrügerische Aktiengeschäfte mit einem geschätzten Steuerschaden für den Fiskus von bis zu 50 Milliarden Euro. Der Anwalt des Ulmer Drogerie-Milliardärs Erwin Müller hatte in einem Brandbrief vor dieser Art von Geschäften gewarnt.

Fortan hatte es Anne Brorhilker, 49, mit Superreichen, Investmentbankern und Staranwälten zu tun. Und nun auch mit dem Umfeld von Bundeskanzler Olaf Scholz, der in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister über die noble Warburg-Bank in Berührung mit dem Steuerskandal kam. Die Arbeit der Top-Juristin wird darüber entscheiden, ob möglicherweise auch gegen Scholz selbst ermittelt wird.

Anne Brorhilker wälzt Stunde um Stunde Akten im Cum-Ex-Skandal

Brorhilker wuchs in Nordrhein-Westfalen auf, studierte Rechtswissenschaften in Bochum und ging nach ihren Examen zur Staatsanwaltschaft. Die verheiratete Juristin gilt als scharfsinnig und extrem fleißig, sie wälzt oft am Abend und an den Wochenenden Akten. Anders wäre ein Mega-Fall wie Cum-Ex auch kaum zu stemmen. Inzwischen arbeiten in ihrer Abteilung bei der Kölner Staatsanwaltschaft 30 Leute, ermittelt wird gegen rund 1500 Verdächtige.

Dass sie vor großen Namen und Gegenwind keine Angst hat, bewies Anne Brorhilker früh in dem Verfahren. Schon ein Jahr, nachdem sie die Ermittlungen aufgenommen hatte, veranlasste sie eine gewaltige Razzia in ganz Europa und auf den Cayman-Inseln. Die Jagd machte Eindruck: 2017 packten erstmals Insider aus der Cum-Ex-Szene aus. 2021 stufte der Bundesgerichtshof Cum-Ex als schwere Steuerhinterziehung ein.

Video: AFP

In Ermittlerkreisen gilt Brorhilker als Star. Doch Kritiker sagen, sie gehe mit ihren Methoden zu weit und sei voreingenommen. Für den Steueranwalt und Cum-Ex-Architekten Hanno Berger, dem nach zehn Jahren im Schweizer Exil nun zwei Prozesse in Deutschland gemacht werden, ist die umtriebige Ermittlerin regelrecht zu einem Feindbild geworden. Klar ist aber auch: Ohne Anne Brorhilker wäre der größte Steuerskandal Deutschlands wohl nie aufgeklärt worden.

Lesen Sie dazu auch