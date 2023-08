Staatsanwältin Fani Willis: Ist sie Trumps gefährlichste Gegnerin?

Vier Strafverfahren laufen gegen den früheren US-Präsidenten. Staatsanwältin Fani Willis aus Georgia aber fordert ihn offenbar besonders heraus.

Der Mann, ihr Schicksal. Fani Willis hatte gerade ihren ersten Arbeitstag als Bezirksstaatsanwältin in Georgia, als Donald Trump für gewaltige Schlagzeilen sorgte. Einen Tag zuvor, am 2. Januar 2021, hatte der Noch-Präsident der USA den Innenminister des Bundesstaats in einem legendären Telefonanruf aufgefordert, ihm die fehlenden 11.780 Stimmen für einen Wahlsieg zu besorgen.

Der Minister weigerte sich, der Vorfall wurde öffentlich – und die Staatsanwältin von Fulton County, dem Verwaltungsbezirk rund um die Millionenmetropole Atlanta, hatte den wohl größten Fall ihrer Karriere auf dem Tisch. "Ich hätte mir gewünscht, dass das woanders passiert wäre", sagt die 52-Jährige: "Aber nun stecke ich darin fest."

Willis Vater verteidigte die Black Panther

Trump verfügt über ein unerschöpfliches Reservoir an Schimpfwörtern, mit denen er Staatsanwälte beleidigt. Willis, eine kleine, dafür umso energischer auftretende Frau, scheint ihn besonders herauszufordern. Seit Tagen pöbelt er gegen die angebliche "Rassistin", die "radikal links" eingestellt sei. Ohne es belegen zu können, dichtete er der geschiedenen Mutter zweier Töchter eine Affäre mit einem Bandenmitglied an oder verspottete sie als "Bidens neuester Lakai". An diesem Donnerstag will er nach Atlanta reisen, um sich dort von ihr festnehmen zu lassen. Für eine Kaution von 200.000 Dollar bleibt er allerdings auf freiem Fuß.

Doch die Tochter eines Anwalts, der einst Mitglieder der militanten Black-Panther-Bewegung verteidigte, lässt sich nicht einschüchtern. "Herabwürdigend und falsch" seien Trumps Unterstellungen, erklärte sie nüchtern in einer E-Mail an ihre Kolleginnen und Kollegen in der Staatsanwaltschaft und wies sie im Übrigen an, auf Anschuldigungen nicht zu reagieren. Auch im Gerichtssaal tritt Willis entschlossen auf. Da könne sie geradezu "verbissen" und "aggressiv" sein, wird in Justizkreisen erzählt.

Willis wird ihre früheren Erfahrungen bei Trump gut gebrauchen können

Ihre Erfahrungen bei der früheren Anklage gegen eine kriminelle Rapper-Bande jedenfalls wird Willis gut gebrauchen können. Dabei wird nicht nur der legendäre Telefonanruf Trumps bei Minister Brad Raffensperger zur Sprache kommen. Auch die Bemühungen, falsche Wahlleute nach Washington zu schicken, und der Manipulationsversuch von Trump-Verbündeten an einer Wahlmaschine im ländlichen Coffee County dürften vor dem Geschworenengericht verhandelt werden. Nach Trumps Darstellung ist alles natürlich ganz anders gewesen: "Aber die verrückte Fani Willis hat kein Interesse daran, die Beweise zu sehen."

