Wie der zornige Botschafter Melnyk in Deutschland für die Ukraine streitet

Der ukrainische Vertreter in Berlin, Andrij Melnyk, hält sich nicht mit diplomatischen Floskeln auf, wenn es darum geht, seiner in der Existenz bedrohten Heimat zu helfen.

Einer wie keiner unter den Diplomaten in Berlin. Gut, es gab den ungeliebten US-Botschafter Richard Grenell – ein Rüpel im Geiste seines Präsidenten Trump. Aber auch Andrij Melnyk kann seinen Zorn oft kaum bremsen, manchmal auch gar nicht: Als „Arschloch“ soll er den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth (SPD), nach einem Bericht des Spiegel beschimpft haben. Dennoch fliegen Melnyk die Herzen zu, die Talkshows reißen sich geradezu um ihn, die Abgeordneten des Bundestages beklatschen seine Rede minutenlang stehend. Denn der Mann vertritt ein Land, das durch einen Angriffskrieg Russlands in seiner Existenz bedroht ist. Und er tut dies mit einem Furor, der viel Zustimmung, aber auch Befremden ausgelöst.

Beeindruckend ist nicht zuletzt das perfekte Deutsch des stets akkurat gekleideten 46-Jährigen. Indirekt ist diese Fähigkeit den Turbulenzen der ukrainischen Geschichte geschuldet. 1975 wird Andrij Melnyk als Bürger der Sowjetunion im westukrainischen Lwiw, dem früheren Lemberg, geboren. Zunächst will er seinen Eltern nacheifern und ebenfalls Chemiker werden. Doch nach dem Zusammenbruch der UdSSR kommt es anders.

Melnyk wollte erst Chemiker werden, studierte dann aber Jura

Melnyk absolviert ein Jurastudium und bewirbt sich 1997 erfolgreich beim diplomatischen Dienst der inzwischen souveränen Ukraine. Von 1999 bis 2003 Botschaftssekretär in Wien, dient er von 2007 bis 2012 seinem Land als Generalkonsul in Hamburg. Zurück in Kiew bringt er es bis zum stellvertretenden Minister im Kabinett des Schokoladen-Oligarchen und Präsidenten Petro Poroschenko. Anfang 2015 folgt die Berufung nach Berlin, wo er hartnäckig, aber meist ohne Widerhall vor dem ungestillten Machthunger Wladimir Putins warnt. Melnyk hat recht behalten.

Seit der Krieg tobt, ist der verheiratete Vater zweier Kinder – ganz bewusst – anstrengen. Es sind nicht in erster Linie die weitgehenden Forderungen an die Bundesregierung nach Flugverbotszonen, forcierten Waffenlieferungen oder einem kompletten Energieboykott gegenüber Moskau, die deutsche Politiker schockieren. Es ist die gnadenlose moralische Verknüpfung seiner Argumente, die Gesprächspartner an ihre Grenzen bringt. Und bringen soll. Denn so sieht Melnyks Zermürbungstaktik aus, die beim Thema Waffenlieferungen zu einer Kehrtwende der Bundesregierung beigetragen hat.

Seine Taktik soll auch beim Thema Flugverbotszonen helfen

Diese Taktik soll nun auch beim Thema Flugverbotszonen helfen: Auf den Einwand eines Journalisten des Handelsblatts, dass die Durchsetzung solcher Zonen zu direkten Kampfhandlungen zwischen Russland und der Nato führen könnte, antwortet er ausweichend, um dann hinzuzufügen: „Wir sehen, in welchem Ausmaß Wohnblöcke, Krankenhäuser zerstört werden. Wir werden Aleppo im hundertfachen Ausmaß erleben. Sind die Deutschen bereit, dabei zuzusehen?“ Andrij Melnyk wird alles versuchen, die Ukraine zu retten.

