Wird Ex-Präsident Viktor Janukowitsch nun Putins Marionette in Kiew?

Das kremlfreundliche ehemalige Staatsoberhaupt wurde einst von seinen Gegnern aus der Ukraine gejagt. In Russland fand er Zuflucht. Jetzt könnte er wieder ins Spiel kommen.

Einen Brief zu schreiben, das ist auch immer ein gewisses Risiko. Egal, ob Liebesschwüre oder politische Bekenntnisse, der Brief bleibt – in Händen des Empfängers, der ihn an Dritte weitergeben oder den Inhalt des Geschriebenen gar veröffentlichen kann. Genau dies ist Viktor Janukowitsch widerfahren.

Der frühere ukrainische Präsident hatte sich 2014 mehrfach postalisch an seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin gewandt: In einem dieser Schreiben bat er den Autokraten um die Entsendung von Truppen, um in seinem Heimatland für „Recht und Ordnung“ zu sorgen. Kurz zuvor hatten irreguläre russische Truppen dabei geholfen, völkerrechtswidrig die Krim zu besetzen.

Viktor Janukowitsch steht für den Streit um die Westorientierung der Ukraine

Bis heute steht Janukowitsch für den Konflikt in der Ukraine zwischen West- oder Ostorientierung, der jetzt auch Hintergrund des Kriegs in der Ukraine. Und nun taucht der Name des inzwischen 72-Jährigen auf, wenn darüber spekuliert wird, wer im Falle eines militärischen Sieges der russischen Truppen als Präsident von Putins Gnaden in Kiew installiert werden könnte. Das wäre ein – gelinde gesagt – erstaunliches Comeback.

Viktor Fedorowitsch Janukowitsch wurde in dem Ort Jenakijewo im Donbass als Sohn eines Lokführers und einer Krankenschwester geboren. Seine Jugend verlief nicht ganz konfliktfrei. Aktenkundig sind Haftstrafen wegen Diebstahls und Körperverletzung. Aber Janukowitsch gelang es, die Kurve zu kriegen.

Janukowitsch: Sein hemdsärmeliges Auftreten kam in Teilen der Bevölkerung zunächst gut an

Er absolvierte ein Studium für Maschinenbau und wurde Magister für Internationales Recht. Mit diesem Hintergrund brachte er es bald zu einem der profiliertesten Vertreter der russlandfreundlichen Elite in der Ostukraine.

Hinzu kam, dass sich Janukowitsch in der Auseinandersetzung mit politischen Gegnern nicht lange mit demokratischen Regeln aufhielt. Kolportiert wird, dass er als Premier gegenüber widerspenstigen Kabinettskollegen auch schon mal die Fäuste sprechen ließ.

In der früheren Sowjetrepublik kam sein hemdsärmeliges Auftreten in Teilen der Bevölkerung jedoch zunächst gut an. Allerdings gelang es auch Janukowitsch nicht, den tiefen Graben zwischen den Ukrainern und Ukrainerinnen, die sich für einen Beitritt des Landes in die EU und die Nato einsetzen und denjenigen, die sich Moskau zuwenden wollen, zu überwinden.

Auf dem Maidan wurde gegen eine Entscheidung von Janukowitsch demonstriert

Ende 2013 demonstrierten Hunderttausende Ukrainer in Kiew gegen den prorussischen Präsidenten, der das Partnerschaftsabkommen mit der EU annulliert hatte. Der Schauplatz der Proteste, der Unabhängigkeitsplatz Maidan, wurde weltweit zum Symbol für den Kampf um Demokratie. Janukowitsch, dem Bereicherung und Korruption vorgeworfen wird, trat 2014 unter dem Druck der Straße zurück. Er floh nach Russland.

Kommt er nun auf dem Ticket des Kreml zurück? Hass und massive Anfeindungen wären ihm sicher.

