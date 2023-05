Wolfgang Porsche wird 80: Der freundliche Herr Porsche

Der VW-Anteilseigner Wolfgang Porsche hält den Konzern mit seiner Art zusammen. Zum 80. Geburtstag eines Mannes, der so anders als sein verstorbener Cousin Ferdinand Piëch ist.

Wolfgang Porsche kann in einer Stunde so ausdauernd lächeln, wie es sein 2019 verstorbener Cousin und Widersacher Ferdinand Piëch nicht in vielen Tagen vermocht hat. Die beiden Enkel des Käfer-Konstrukteurs Ferdinand Porsche trennte ein tiefer Charaktergraben. Piëch, ein wortkarger, verschrobener, aber genialer Techniker misstraute dem umgänglichen Menschenfreund Wolfang Porsche. Provokateur Piëch machte sich über seinen Cousin lustig und ließ durchblicken, wie sehr er sich dem Ex-Waldorfschüler überlegen fühlte. Legendär sind Piëchs Ausführungen, die Porsches seien wie "Hausschweine", die gefüttert würden, und er müsse sich als "Wildschwein" das Futter selbst suchen. In solchen Momenten blitzte selbst bei Piëch ein Lächeln auf, hatte er doch dem "WoPo", wie Wolfgang Porsche genannt wird, wieder kräftig einen eingeschenkt.

Wolfgang Porsche: Der österreichische Schwabe

Der so von einem Verwandten Attackierte scheint es meist mit Humor genommen zu haben, jedenfalls ließ er sich nicht öffentlich zur medialen Gegenwehr verleiten. Wolfgang Porsche meinte einmal launig zu seiner Waldorf-Vergangenheit, er könne nicht häkeln. Dafür kann er umso bessere Ölgemälde fabrizieren und die Zuhörerschaft mit Erzählungen unterhalten. Sich selbst nennt der am 10. Mai seinen 80. Geburtstag feiernde Volkswagen-Anteilseigner und Multi-Aufsichtsrat in dem Konzern einen "österreichischen Schwaben". Dabei ist Wolfgang Porsche – nicht nur sprachlich – mehr Österreicher als Schwabe. Inniger als in Stuttgart fühlt sich der Mann mit dem vollen Haar und den neugierig blickenden Augen auf dem Schüttgut, seinem Bio-Bauernhof in Zell am See, zu Hause. Dort nimmt er schon mal morgens einen seiner 40 Wagen und fährt schwungvoll die Großglockner-Hochalpenstraße hinauf.

Wolfgang Porsche liebt Autos noch mehr als die Jagd und das Malen. Als er das Abitur und zugleich in der Waldorfschule die Gesellenprüfung als Schlosser bestand, bekam er einen Porsche-Flitzer. Den musste er aus pädagogischen Gründen gegen einen VW-Käfer eintauschen, als es zum Studium nach Wien ging. Wolfgang Porsche ist jedoch ein Schlitzohr und baute in das Auto einen 95 PS starken Porsche-Motor ein. Der Mann ist hartnäckig, was auch für sein Privatleben gilt. Immer wieder versucht er es mit der Ehe, auch wenn zwei schon in die Brüche gegangen sind und eine dritte Scheidung jetzt eingereicht wurde. Doch eine weitere Frau ist längst in sein Leben eingetreten. Mit Gabriele Prinzessin zu Leiningen, einst als Begum Aga Khan bekannt, wirkt er auf Fotos glücklich.

