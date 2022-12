Karlspreisträger Selenskyj ist ein unermüdlicher Kämpfer

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und sein Volk erhalten im nächsten Jahr den renommierten Karlspreis. Aber nimmt der Geehrte ihn auch selbst entgegen?

Wer den Karlspreis der Stadt Aachen verliehen bekommt, ist nicht irgendwer in Europa. Er (oder sie) reiht sich ein in eine Reihe klangvoller Namen, unter denen Konrad Adenauer, Winston Churchill, die Päpste Johannes Paul und Franziskus, Francois Mitterrand, Helmut Kohl und Vaclav Havel nur die bekanntesten sind. Im nächsten Jahr geht der Preis an Wolodymyr Selenskyj und das ukrainische Volk.

Den Friedensnobelpreis hat der 44-Jährige zwar nicht erhalten, obwohl er auch da schon zu den am heißesten gehandelten Aspiranten gehörte. Zu den großen Europäern aber zählt ihn das Kuratorium, das den Preisträger auswählt, schon jetzt. Ist es nicht Selenskyj, der den Westen täglich neu antreibt, sein Land bei der Verteidigung seiner eigenen Werte zu unterstützen, mit Sanktionen gegen Russland, mit Waffenlieferungen und Milliarden an finanzieller Hilfe? Ist Selenskyj selbst, aufgestiegen vom TV-Komiker zum Staatsoberhaupt, nicht der lebende Beweis, dass auch der vermeintlich Schwächere ein Starker sein kann?

Die Karlspreis-Jury sagt: Wolodymyr Selenskyj ist Halt und Vorbild für sein Volk

Selenskyj, schreibt die Jury, sei nicht nur Präsident und Oberbefehlshaber der Armee. „Er ist auch der Motivator, Kommunikator, der Motor und die Klammer zwischen der Ukraine und der großen Phalanx der Unterstützer.“ Dabei verteidige er nicht nur die Souveränität der Ukraine und das Leben ihrer Bürger, sondern sei auch Halt und Vorbild für sein Volk.

Unter Aachener Beobachtung stand der Sohn eines Professors und einer Ingenieurin schon im Frühjahr. Damals hatte das Kuratorium kurz überlegt, ihn mit einer Art Sonderpreis zu ehren, um ein Zeichen gegen den Krieg zu setzen. Nun allerdings stellen sich andere, ganz praktische Fragen: Kommt Selenskyj selbst nach Aachen, idealerweise am Himmelfahrtstag, an dem die vielleicht renommierteste europäische Auszeichnung traditionell verliehen wird? Bisher hat er alle Einladungen dieser Art ausgeschlagen, um sein Land nicht verlassen zu müssen, hat Videoauftritt an Videoauftritt gereiht und mit seinen Fernsehbotschaften die Welt auf dem Laufenden gehalten – ein Mann von schier unermüdlicher Energie, der sich in Szene zu setzen weiß und auch schon mal einen deutschen Bundespräsidenten auslädt, weil der ihm zu lange mit den Russen gekuschelt hat. Ein Mann aber auch, der von dem Tag träumt, an dem der Krieg zu Ende ist. Dann wünsche er sich, sagt er, nicht mehr als ein Bier am Strand.

Lesen Sie dazu auch