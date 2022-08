Kleinbauern und Weltkonzerne: Der Kampf um die letzten Tropfen Wasser

In Portugal treffen Kleinbauern auf Weltkonzerne, die Beeren für den deutschen Markt anbauen. Das löst einen Krieg ums Wasser aus, der bald auch Deutschland treffen könnte.

José Monchiqueiro ist ein kleiner Mann von 72 Jahren mit ledriger Haut und breitem Nacken. Sein Hof liegt im Alentejo im Südwesten Portugals. Er und seine Frau leben seit 50 Jahren in den Hügeln. Schon immer wirft der Bauernhof nur knapp ab, was sie zum Leben brauchen.