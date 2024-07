Kamala Harris hat wohl genügend Delegiertenstimmen für Kandidatur

Obwohl sich viele prominente und einflussreiche Demokraten bereits hinter Kamala Harris versammelt haben, entscheiden letztlich die Delegierten auf dem Parteitag im August in einer nach Bidens Rückzug freien Wahl, ob sie im November gegen Donald Trump antritt. Laut CNN und der Nachrichtenagentur AP, die sich auf Schätzungen und Umfragen berufen, soll Harris nun genügend der Delegierten hinter sich gebracht haben, um zur neuen Präsidentschaftskandidatin gekürt zu werden.

Kamala Harris bekommt genug Unterstützung aus der Demokratischen Partei

Die US-Medien berufen sich dabei auf eine Sammlung öffentlicher Unterstützungsbekunden von den Delegationen aus den Bundesstaaten, sowie eigener Umfragen und Schätzungen. So bekannten sich beispielsweise bereits die Delegierten aus den großen US-Bundesstaaten Kalifornien und Texas, sowie dutzende weitere Staaten zu der aktuellen Vizepräsidentin. Laut der AP-Umfrage hat Harris derzeit beinahe 2700 Delegierte hinter sich, nötig wären 1976, die für Harris stimmen.

„Ich bin stolz, die breite Unterstützung gesichert zu haben, die nötig ist, um die Kandidatin unserer Partei zu werden. (...) Ich freue mich darauf, die Nominierung bald offiziell anzunehmen“, sagte Harris in einem Statement, das von ihrem Team verbreitet wurde. Nach dem Plan der demokratischen Partei, soll Harris bereits am 7. August virtuell von Delegierten zur Kandidatin gewählt werden, bevor die offizielle Abstimmung auf dem Parteitag vom 19. bis 22. August vollzogen wird. Laut CNN ist dies nötig, um eventuelle rechtliche Probleme zu vermeiden.

Kamala Harris sammelt Rekordsumme von 81 Millionen US-Dollar binnen 24 Stunden ein

Auch finanziell läuft es für Kamala Harris gut. Wie ihr Wahlkampf-Team in der Nacht meldete, habe Harris allein in den vergangenen 24 Stunden Spenden in Höhe von rund 81 Millionen US-Dollar eingenommen. Das sei die höchste Summe, die je in dieser Zeitspanne von einem Kandidaten oder einer Kandidatin eingenommen werden konnte, und fließe in die ohnehin mit 240 Millionen US-Dollar gut gefüllten Kasse. Außerdem habe sich die Anzahl ihrer Follower auf X innerhalb dieses Tages verdoppelt. (mit dpa)