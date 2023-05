Türken entscheiden über die Zukunft von Präsident Erdogan

Bis zum Nachmittag zeichnete sich bei den Wahlen eine sehr hohe Beteiligung ab. Nützt das der Opposition von Herausforderer Kemal Kilicdaroglu?

Die Türkei hat am Sonntag bei der Präsidentschafts- und Parlamentswahl über die politische Zukunft von Staatschef Recep Tayyip Erdogan entschieden. Die Beteiligung bei der wichtigsten Wahl des Landes seit Jahrzehnten lag in einigen Wahlbezirken zum Ende der Stimmabgabe um 16 Uhr MESZ über der Marke von 88 Prozent von der letzten Wahl 2018. Das könnte der Opposition nützen. Erste Ergebnisse werden am Sonntagabend erwartet.

Erdogan, der die türkische Politik seit 20 Jahren dominiert, musste am Sonntag nach den Umfragen mit seiner Abwahl als Präsident rechnen. Die meisten Institute sahen Herausforderer Kemal Kilicdaroglu im Rennen um das höchste Staatsamt mit einem Abstand von einem bis fünf Prozentpunkten vorn. Allerdings steuerte Kilicdaroglu demnach ein Ergebnis von unter 50 Prozent an. In diesem Fall würden Erdogan, 69, und Kilicdaroglu, 74, ihren Wahlkampf bis zu einer Stichwahl am 28. Mai fortsetzen. Ein dritter Präsidentschaftskandidat, der Rechtsnationalist Sinan Ogan, hatte keine Chance, in die Stichwahl zu kommen.

Erdogans AKP drohen auch Verluste bei der Parlamentswahl

Bei der Parlamentswahl, die ebenfalls am Sonntag stattfand, dürfte Erdogans Partei AKP nach Einschätzung der Demoskopen zumindest einige Sitze einbüßen. Die AKP hatte bei der letzten Wahl 2018 ihre Alleinherrschaft im Parlament verloren und musste ein Bündnis mit der rechtsradikalen Partei MHP als Mehrheitsbeschafferin eingehen. Damals kam die AKP auf 295 Sitze; diesmal wurden ihr etwa 270 Sitze vorausgesagt, während die MHP mit etwa 25 Sitzen rechnen konnte. In diesem Fall hätte Erdogans bisheriges Regierungsbündnis keine Mehrheit in der Volksvertretung mehr.

Erdogan hatte 2017 ein Präsidialsystem durchgesetzt, das ihm große Machtbefugnisse verlieh. Die Opposition will bei einem Wahlsieg dieses System wieder abschaffen und zur parlamentarischen Demokratie zurückkehren. Auch in der Wirtschafts- und Außenpolitik würde sich bei einem Ende der Ära Erdogan einiges ändern. Kilicdaroglu hat angekündigt, er werde die Grundrechte stärken und die Beziehungen der Türkei zum Westen wieder verbessern, die seit Jahren in einer Dauerkrise stecken.

Kemal Kilicdaroglu, Vorsitzender der CHP-Partei und Erdogan-Herausforderer, bei der Stimmabgabe. Foto: Ali Unal, AP/dpa

Oppositionspolitiker zeigten sich am Sonntag siegessicher und schöpften Hoffnung aus der selbst für türkische Verhältnisse hohen Wahlbeteiligung. Canan Kaftancioglu, die Vorsitzende von Kilicdaroglus Partei CHP in der Provinz Istanbul, bezifferte die Beteiligung in der 16-Millionen-Stadt am Bosporus mit 90 Prozent. In Istanbul leben mehr als elf Millionen Wahlberechtigte und damit fast 20 Prozent aller türkischen Wähler.

Wahlbeobachter sprechen von einem störungsfreien Ablauf der türkischen Wahlen

Im türkischen Erdbebengebiet gaben die Wähler ihre Stimmen mancherorts in Wohncontainern ab, die als Wahllokale hergerichtet worden waren. Zur Wahl aufgerufen waren am Sonntag rund 61 Millionen Türken; mehr als drei Millionen Wähler im Ausland konnten schon in den vergangenen Wochen abstimmen.

Zwar machten – wie an jedem Wahltag in der Türkei – Gerüchte über Unregelmäßigkeiten die Runde. Internationale Wahlbeobachter sprachen aber von einem störungsfreien Ablauf. „Wir haben keine Unregelmäßigkeiten festgestellt“, sagte der italienische Parlamentarier Andrea Orlando vom Europarat unserer Redaktion in Istanbul. Auch Experten verwiesen darauf, dass eine groß angelegte Manipulation zur Veränderung des Endergebnisses fast unmöglich sei. Vertreter der Oppositionsparteien waren in allen 190.000 Wahllokalen vertreten und konnten auch die Stimmauszählung überwachen.