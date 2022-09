Grüne setzen bei Entlastung auf höhere Tarifabschlüsse trotz Energiekrise

Grünen-Chef Nouripour verweist vor Beginn der Metall-Tarifverhandlungen auf höhere Tarifabschlüsse und Strompreisbremse als Hilfe für Menschen und Unternehmen. Die Union fordert er zu konstruktiver Mitarbeit auf.

Die Grünen setzen bei der Entlastung der breiten Bevölkerung vor allem auf höhere Tarifabschlüsse und Hilfen für Unternehmen gegen hohe Strompreise. „Gemeinsam mit den Arbeitgebern und Gewerkschaften haben wir neue Tarifabschlüsse angestoßen, die beiden Seiten helfen würden“, sagte Grünen-Chef Omid Nouripour der unserer Redaktion. „Darüber wird in dieser Woche im Rahmen der Konzertieren Aktion beraten“, erklärte Nouripour kurz vor Beginn der Tarifverhandlungen in der Metallindustrie. Das nächste Spitzentreffen von Bundesregierung Arbeitnehmervertretern und Unternehmensverbänden ist für Donnerstag angekündigt.

„Uns allen sind die gewaltigen Herausforderungen und Sorgen der Menschen bewusst, natürlich auch der Unternehmerinnen und Unternehmer“, betonte der Grünen-Vorsitzende. „Mit der Strompreisbremse werden wir spürbare Entlastung auch für Unternehmen schaffen“, erklärte Nouripour. „Der bestehende, milliardenschwere Rettungsschirm soll nochmals ausgeweitet werden“, verwies er auf Ankündigungen von Grünen-Wirtschaftsminister Robert Habeck. „Unter anderem ist geplant, den Begriff der energieintensiven Unternehmen weiter zu fassen und damit mehr zu entlasten“, sagte Nouripour.

Omid Nouripour fordert Union zur Mitarbeit auf

Der Grünen-Vorsitzende forderte die Union zur konstruktiven Mitarbeit in der Energiepolitik auf. „Ich erwarte von der demokratischen Opposition, allen voran von der Unionsspitze, dass sie an den Tisch der Vernunft zurückkehrt“, sagte Nouripour. „Wenn wir bestmöglich durch den Winter kommen wollen, kommt es dafür auf uns alle an. Auch auf Friedrich Merz und Markus Söder“, appellierte er an die Vorsitzenden von CDU und CSU. „Die Menschen in unserem Land wissen doch, was die Ursache für die Krise ist: Wladimir Putin setzt Energie als Waffe gegen uns ein“, betonte der Grünen-Politiker.

Lesen Sie dazu auch