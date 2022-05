Mit ihrer Heli-Nutzung bestätigt Lambrecht alle Vorurteile über abgehobene Politiker

Es ist immer wieder schön, wenn man sich über andere Menschen aufregen kann, nicht wahr? Eine Ministerin in Stöckelschuhen? Wären da nicht besser Kampfstiefel angesagt? Dann wagt es die Dame doch tatsächlich, einen beruflichen Termin mit einem Kurzurlaub auf Sylt zu verbinden! Und nimmt dazu noch auf eigene Kosten ihren Sohn im Regierungshubschrauber mit! Mich würde mal interessieren, was die ganzen Kritiker in einer vergleichbaren Situation selber machen würden.



Denn ein Minister hat nun mal keine 35-Stundenwoche, bei der am Freitag Mittag Schluss ist bis zum Montag. Auch die Termine sucht sie sich nicht selber aus, die werden von der Administration des Ministeriums vereinbart. Wenn sich dann die Möglichkeit anbietet, im Anschluss an einen Termin noch ein paar Tage Entspannung anzuhängen, dann würden alle Kritiker hier natürlich zuerst zurück nach Berlin fliegen, um dann mit anderen Verkehrsmitteln in den Kurzurlaub zu kommen. Blöde ist an der Situation in diesem Fall nur, dass einem Minister rund um die Uhr Personenschutz zusteht und dieser Personenkreis dann natürlich auch die - sinnlose - Rundfahrt mitmachen "darf". Da ist mir jemand durchaus sympathischer, der pragmatisch mitdenkt, und der Staatskasse letztlich Geld sparen hilft.



Neid lässt sich in vielen Worten ausdrücken, wie sowohl der Artikel wie auch die Kommentare dazu zeigen. Regierungsmitglieder haben gefälligst sich so zu verhalten, wie es sich der gemeine Bürger wünscht, nicht wahr? Urlaub ist allenfalls mal im Dorfgasthaus erlaubt, aber doch nicht bei den Großkopferten in Sylt! Auch wenn man selbst ganz andere Reiseziele hat, die oft teurer sind als ein Urlaub auf Sylt - ein Minister hat sich gefälligst dort fern zu halten, gell?

