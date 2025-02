Auch am Sonntag zahlreiche Demos gegen rechts

Gegen einen Rechtsruck in der Politik sind auch am Sonntag wieder bundesweit viele Tausend Menschen auf die Straße gegangen. Die Demos verliefen den Angaben nach größtenteils friedlich. Bereits am Samstag hatten bundesweit Hunderttausende demonstriert.

Im hessischen Marburg etwa beteiligten sich an einer Kundgebung nach Angaben der Polizei etwa 14.000 Demonstrantinnen und Demonstranten. In Bremerhaven nannten die Beamten rund 4.500 Menschen. Auch im Berliner Regierungsviertel protestierten rund 1.600 Menschen. Zu der Demonstration mit dem Titel «Großer Löschzug der freiwilligen Feuerwehr der Demokratie-Bekämpfung des rechtspopulistischen Brandherdes in der CDU-Zentrale» hatten verschiedene Organisationen und Kollektive aufgerufen.

Im baden-württembergischen Heidenheim demonstrierten rund 4.000 Leute gegen die AfD. Anlass war eine AfD-Wahlkampfveranstaltung mit Kanzlerkandidatin Alice Weidel in der Stadt.

Schon am vergangenen Wochenende waren Hunderttausende Menschen in ganz Deutschland auf die Straße gegangen. Viele protestierten gegen die gemeinsame Bundestagsabstimmung von Union und AfD zur Verschärfung der Migrationspolitik.

In Heidenheim gab es eine Demonstration anlässlich einer AfD-Wahlkampfveranstaltung mit Kanzlerkandidatin Alice Weidel. Foto: Stefan Puchner/dpa