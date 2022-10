Baerbock: EU will Sanktionen gegen iranische Sittenpolizei verhängen

Die EU will Sanktionen gegen die iranische Sittenpolizei verhängen. Die Verantwortlichen für brutale Verbrechen an Frauen, Jugendlichen und Männern sollen zur Verantwortung gezogen werden.

Die EU will die Verantwortlichen für brutale Verbrechen an Frauen, Jugendlichen und Männern im Iran zur Verantwortung ziehen. Deshalb sollen Sanktionen gegen die iranische Sittenpolizei verhängt werden. Das gab Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Montag am Rande eines EU-Außenministertreffens in Luxemburg bekannt. Demnach sollten die Betroffenen nicht mehr in die EU einreisen dürfen. Zusätzlich können auch Vermögen eingefroren werden.

Die Grünen-Politikerin sagte, im Iran würden Frau, die ohne Kopftuch aus dem Haus gehen oder abends gemeinsam singen und tanzen wollten, dafür verprügelt und zum Teil umgebracht. Es gehe um Verbrechen gegen Jugendliche, Kinder und Frauen, "die nichts anderes wollen, als in Frieden und in Freiheit zu leben".

Eine Frau mit bemaltem Gesicht demonstriert in Barcelona gegen das iranische Regime. Rund 300 Menschen hatten sich in Barcelona versammelt, um für die Rechte der Frauen im Iran zu demonstrieren. Foto: Lorena Sopêna/EUROPA PRESS, dpa

Unterdrückung von Protesten im Iran: Hintergrund für Sanktionen

Hintergrund für die ankündigten Sanktionen ist die jüngste Unterdrückung von Protesten im Iran. Sicherheitskräfte waren zuletzt brutal gegen Menschen vorgegangen, die landesweit gegen den repressiven Kurs der Regierung, den Kopftuchzwang sowie das Herrschaftssystem demonstrieren.

Ausgelöst wurden die Proteste durch den Tod der 22-jährigen Mahsa Amini. Die junge Frau war am 16. September unter ungeklärten Umständen gestorben, nachdem sie wegen ihres angeblich "unislamischen Outfits" von der Sittenpolizei festgenommen worden war. Kritiker werfen der Moralpolizei vor, Gewalt angewendet zu haben. Diese Vorwürfe weist die Polizei entschieden zurück.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Kleidungsvorschriften im Iran

Im Iran gibt es Kleidungsvorschriften, die auch streng kontrolliert werden. Frauen ab neun Jahren müssen einen Mantel tragen, der die weiblichen Körperformen verhüllt. Haare und Nacken müssen durch ein Kopftuch bedeckt sein. Arme und Beine müssen bis zu den Handgelenken beziehungsweise Fußknöcheln verhüllt sein. 70 Prozent der Frauen im Iran, so zitieren Medien des Landes eine Studie, würden die Kopftuchpflicht ablehnen. (mit dpa)

Lesen Sie dazu auch