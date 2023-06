Apotheken-Umschau klagt erfolgreich gegen Gesundheitsportal des Bundes

Eine staatliche Internetseite, die der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) einführte, verletzt laut Gericht die Pressefreiheit. Ob sie vom Netz gehen muss, ist noch offen.

Das Bundesgesundheitsministerium hat in einem Streit um ein von ihm betriebenes Internet-Portal vor dem Bonner Landgericht eine empfindliche Niederlage einstecken müssen. Nach dem Urteil überschreitet ein Großteil der auf der Seite eingestellten Artikel "die Grenzen des zulässigen staatlichen Informationshandelns“. In der Begründung wird ein "Verstoß des Bundes bei der Ausgestaltung des Portals" festgestellt. Dem Kläger, dem bayerischen Wort & Bild Verlag, der unter anderem die Apotheken Umschau herausgibt, stehe ein Unterlassungsanspruch zu. Das Medienhaus hatte unter anderem deshalb geklagt, weil er in dem staatlichen Angebot ("gesund.bund.de") eine unzulässige Konkurrenz zu privaten Anbietern und Medien sieht, die ebenfalls Portale und Informationen zu Medizin und Gesundheit anbieten.

Das vom damaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) während der Corona-Pandemie im September 2020 eingeführte Portal befasst sich etwa mit Themen wie Krankheiten, Pflege oder gesunder Ernährung. Auch eine Suche nach Praxen oder Apotheken ist möglich. Das Portal und seine Redaktion werden durch Steuergelder finanziert.

Es geht auch um eine Verletzung der Pressefreiheit

Das Gericht teilte mit, dass die meisten dort veröffentlichen Artikel "keinerlei Hinweise zu akuten Gefahrensituationen, sondern allgemeine Informationen wie ein Gesundheitslexikon oder Tipps und Ratschläge für ein gesundes Leben" enthalten. Um staatlichen Aufgaben und Fürsorgepflichten gegenüber den Bürgern gerecht zu werden, sei ein solches Angebot des Bundes nicht erforderlich. Das Portal stelle somit eine Verletzung der Pressefreiheit aufgrund eines Verstoßes gegen das Gebot der Staatsferne der Presse dar und überschreite den zulässigen Umfang staatlicher Öffentlichkeitsarbeit.

Zudem rügte das Gericht die unzulässige Konkurrenz zu privaten Anbietern. Dagegen wiesen die Richter die Forderung der Kläger nach Schadenersatz zurück. Denn die konkrete Höhe eines entstandenen Schadens, so der Tenor, sei zu schwer zu beziffern.

Andreas Arntzen, Geschäftsführer des Wort & Bild Verlags, kommentierte das Urteil so: "Die freie Presse darf als Grundpfeiler für die freie Meinungsbildung nicht von staatlichen Konkurrenzangeboten beeinträchtigt werden. Staatliche Presseangebote wie gesund.bund.de bergen die Gefahr einer Vermischung von objektiv-neutralen Inhalten mit politisch motivierter Berichterstattung und stören so den Meinungsbildungsprozess." Dennis Ballwieser, Chefredakteur der Apotheken Umschau, ergänzte: "Die eigentliche Herausforderung ist, seriöse von unseriösen Inhalten unterscheidbar zu machen. Das gelingt nicht, wenn die Politik meint, die Arbeit der Presse selbst machen zu können."

Der Arzt und CSU-Gesundheitspolitiker Stephan Pilsinger sagte unserer Redaktion: "Es ist unabdingbar, dass eine staatliche Unabhängigkeit der Gesundheitsinformation gewährleistet ist. Die Meinung des aktuellen Gesundheitsministers darf dabei keine Rolle spielen." Auch Christoph Fiedler vom Medienverband der freien Presse begrüßte das Urteil: "Dass ein Bundesministerium ein eigenes Fachmedium mit vollwertiger redaktioneller Berichterstattung über Gesundheitsfragen betreibt, ist ein fataler Tabubruch." Das nationale Gesundheitsportal sei in dieser Gestalt "mit der Staatsfreiheit der Medien nicht vereinbar und stellt einen verwerflichen Eingriff in den freien Pressemarkt dar".

Schon die Zusammenarbeit des Ministeriums mit Google landete vor Gericht

Es ist nicht das erste Mal, dass das Bundes-Portal eine Schlappe vor Gericht einstecken musste. Das Landgericht München unterband schon im Februar 2021 eine Kooperation mit dem Suchmaschinen-Riesen Google, die Spahn 2020 vorgestellt hatte. Internetnutzer, die gesundheitsbezogene Inhalte suchten, bekamen bei den Ergebnissen Texte aus "gesund.bund.de" als Infoboxen besonders hervorgehoben. Zudem sollte ein direkter Link zu dem staatlichen Gesundheitsportal führen. Dagegen klagte der Burda-Verlag – und bekam recht. Denn das Gericht erkannte in der Kooperation die Gefahr "einer möglichen Verdrängung der seriösen privaten Gesundheitsportale und der damit verbundenen drohenden Reduzierung der Medien- und Meinungsvielfalt".

Wie es nun mit dem umstrittenen Internet-Auftritt weitergeht, ist unklar. Nach Angaben des Landgerichts Bonn bedeutet das noch nicht rechtskräftige Urteil noch nicht, dass das gesamte Portal untersagt wurde. Vonseiten des Bundesgesundheitsministeriums, das inzwischen vom SPD-Politiker Karl Lauterbach geführt wird, heißt es auf Medienanfragen, die Begründung des Richterspruchs werde nun geprüft, anschließend würden die "entsprechenden Konsequenzen“ gezogen.