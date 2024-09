Angeklagter räumt Eisenstangen-Angriff im Hauptbahnhof ein

Beim Prozessauftakt wegen versuchten Mordes im Frankfurter Hauptbahnhof hat der 21-jährige Angeklagte die Attacke mit einer Eisenstange über seinen Anwalt eingeräumt. «Der Sachverhalt, wie er auf dem Video zu sehen ist, wird eingeräumt», sagte sein Rechtsanwalt vor der Jugendstrafkammer im Frankfurter Landgericht. Die Tat in der Nacht auf den 13. März 2024 vor der Bahnhofsmission war von Überwachungskameras aufgezeichnet worden.

Allerdings sei die Anklage nicht in allen Punkten richtig, sagte der Anwalt, ohne dies näher zu präzisieren. Zum konkreten Tatablauf solle sich im Fortsetzungstermin geäußert werden.

Die Anklage wirft dem Deutschen vor, sein Opfer zunächst zu Boden getreten und dann mehrfach mit einer über einen Meter langen Eisenstange auf ihn eingeschlagen zu haben. Dabei traf er auch den Kopf. Das Opfer erlitt eine Risswunde am Kopf und einen gebrochenen Arm.

Videoaufnahmen zeigen Attacke von hinten

Auf den Aufnahmen der Überwachungskameras ist zu sehen, wie sich zwei Männer unterhalten. Einer von ihnen geht weg, klettert über eine Absperrung, holt eine Metallstange. Als Sicherheitsleute vorbeigehen, verbirgt er die Stange, dann läuft er weiter. Da er sein anscheinend nichtsahnendes Opfer dann von hinten angreift, geht die Staatsanwaltschaft von versuchtem heimtückischem Mord aus. Zudem lautet die Anklage auf gefährliche Körperverletzung.

Der aus Bottrop stammende Mann sitzt in Untersuchungshaft und war nach eigenen Angaben kurz vor der Tat in einer Suchthilfeeinrichtung in Frankfurt aufgenommen worden. Nach Streit mit Mitbewohnern habe er diese in der Tatnacht verlassen müssen. Er gab in dem Prozess an, generell Probleme im Umgang mit anderen Männern zu haben. Diese würden sich ihm gegenüber immer wieder respektlos äußern.