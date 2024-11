Ex-Partner getötet? Urteil gegen 45-Jährige erwartet

Im Prozess gegen eine 45-Jährige, die ihren Ex-Partner erstochen haben soll, wird heute (10.00 Uhr) am Landgericht Konstanz das Urteil erwartet. Die Frau soll den 50-Jährigen der Staatsanwaltschaft zufolge mit vier Messerstichen in den Rücken getötet haben. Ihr wird heimtückischer Mord vorgeworfen.

Die Tat spielte sich den Angaben nach im April in der Wohnung der Angeklagten in Radolfzell am Bodensee ab. Zwischen der Frau und dem Mann gab es laut Ermittlern Beziehungsstreitigkeiten.

Zu Prozessbeginn zeigte die Deutsche Reue. Sie habe nicht wahrhaben wollen, dass ihr Ex-Partner tot sei, hatte sie gesagt. Die 45-Jährige war den Ausführungen im Gerichtssaal nach hochgradig drogen- und alkoholsüchtig. Der zweifache Vater wurde laut Anklage auf dem Sofa mit einem Küchenmesser getötet.