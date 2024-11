Mann bedroht Polizisten mit Beil und wirft Heckenschere

Ein Mann hat eine Autofahrerin mit einem Messer und Polizeibeamte mit einem Beil bedroht. Er hielt am Donnerstag das Fahrzeug einer 23-Jährigen in Vellberg (Landkreis Schwäbisch Hall) an und forderte sie mit einem Messer in der Hand zum Aussteigen auf, wie die Polizei mitteilte. Die Frau konnte demnach flüchten und alarmierte die Polizei.

Als die Beamten auf den 40-Jährigen trafen, habe er sie mit einem Beil bedroht und damit die Reifen eines Fahrzeugs beschädigt, teilte die Polizei mit. Außerdem zerkratzte er den Angaben zufolge den Streifenwagen der Polizei und warf eine Heckenschere nach den Beamten. Die Polizisten setzten demzufolge Pfefferspray ein und nahmen den Mann fest.

Nach Angaben der Polizei hätten sie ihn wegen seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Fachklinik gebracht. Den 40-Jährigen erwarte ein Strafverfahren wegen Angriffs auf Polizeibeamte und Bedrohung der Frau.