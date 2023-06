Bundeswehr hat Interesse: Was kann der PULS-Raketenwerfer?

Die Bundeswehr will offenbar Raketenwerfer vom Typ "PULS" beschaffen. Hier erfahren Sie, was der Mehrfachraketenwerfer kann und welche Vorteile er mitbringt.

Die Bundeswehr ist derzeit auf der Suche nach einem Nachfolger für den Mehrfachraketenwerfer Mars II. Dabei könnte sie in Israel fündig geworden sein. Das System PULS steht offenbar ganz oben auf der Wunschliste von Verteidigungsminister Boris Pistorius ( SPD).

"Die Nachfolge für das Mars-II-System wird die wichtigste Neuanschaffung für unsere Landstreitkräfte in dieser Legislaturperiode sein", erklärte FDP-Verteidigungsexperte Marcus Faber im Gespräch mit Bild: "Die Erfahrungen mit den HIMARS in der Ukraine haben gezeigt, wie wichtig schlagkräftige und mobile Raketenartillerie ist." Daher lohnt sich ein genauer Blick auf den PULS-Raketenwerfer.

Bundeswehr: Was spricht für den PULS-Raketenwerfer?

Das System PULS steht für "Precise and Universal Launching System". Es wurde von dem israelischen Rüstungskonzern Elbit entwickelt. Dabei hat dieser mit dem deutschen Rüstungsunternehmen Krauss-Maffei Wegmann kooperiert. Der Bezug zu Deutschland ist also schon einmal gegeben.

Ein weiterer Vorteil ist, dass das PULS-System in Israel schon seit Jahren im Einsatz, also erprobt, ist. Zudem ist das System auf dem Markt verfügbar und europäische Partner haben sich ebenfalls für PULS entschieden. Das niederländische Verteidigungsministerium gab jüngst die Beschaffung von 20 Systemen zum Preis von 280 Millionen Euro bekannt. Auch Dänemark will zuschlagen.

Was kann der PULS-Raketenwerfer?

Das PULS überzeugt auf der einen Seite mit Präzision und auf der anderen mit Flexibilität. Aus einer Entfernung von bis zu 300 Kilometer können die abgeschossenen Raketen präzise ihr Ziel erreichen. Der Mehrfachraketenwerfer eignet sich außerdem für fast alle Arten von modernen Raketen.

Es können verschiedene Munitionstypen abgeschossen werden, ohne dass PULS bewegt werden muss. Ein großer Vorteil im Gegensatz zur herkömmlichen Artillerie. PULS gilt außerdem als kostengünstige Lösung.

PULS-Mehrfachraketenwerfer: Daten und Fakten im Überblick