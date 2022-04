Putin: UN könne bei Mariupol-Evakuierung helfen

Die UN könnte bei der Evakuierung von Zivilisten in Mariupol helfen. Russland halte das nach Angaben der Vereinten Nationen für möglich.

Nach Darstellung der Vereinten Nationen könnte die UN eine Rolle bei der Evakuierung von Zivilisten in der Ostukraine spielen. Am Dienstag hatten sich UN-Generalsekretär António Guterres und Wladimir Putin getroffen. Danach teilten die Vereinten Nationen mit: "Der Präsident stimmte grundsätzlich der Beteiligung der Vereinten Nationen und des Internationalen Komitees für das Rote Kreuz an der Evakuierung von Zivilpersonen aus dem Azovstal-Werk in Mariupol zu."

Die UN sollte dazu mit dem russischen Verteidigungsministerium in Kontakt bleiben. Bei dem Gespräch zwischen den beiden Männern sei es auch um die Verbesserung der humanitären Hilfe für die Ukraine gegangen.

Video: AFP

UN: Guterres reist in die Ukraine weiter

Zuerst hatte Guterres mehrere Stunden lang mit Russlands Außenminister Lawrow gesprochen. Danach hatte er Putin an dem berühmten langen ovalen Tisch gesprochen. Das Gespräch mit Putin habe etwa eine Stunde gedauert. Nun will der UN-Generalsekretär über Polen in die Ukraine weiterreisen. Hier wird er mit dem Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammentreffen. Der Druck auf Guterres war in letzter Zeit gewachsen, er sollte eine aktivere Rolle in dem Konflikt einnehmen, so die Forderung von Kritikern.

