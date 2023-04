In welchen Ländern könnte Putin verhaftet werden – und in welchen nicht?

Gegen Wladimir Putin gilt ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs. In welchen Ländern würde dieser vollstreckt werden? Und in welche kann Putin noch reisen?

Es war ein starkes Signal in Richtung des Kreml: Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat Haftbefehl gegen Wladimir Putin erlassen. Russlands Präsidenten werden Kriegsverbrechen in der Ukraine vorgeworfen. Dem Gerichtshof geht es dabei vor allem um die Verschleppung von Kindern aus der Ukraine nach Russland.

Putin droht bei Reisen ins Ausland nun also die Verhaftung. Doch in welchen Ländern könnte er verhaftet werden – und in welchen hat er wohl nichts zu befürchten? Ein Überblick.

Unterzeichner des Rom-Statuts: In diesen Ländern muss Putin die Verhaftung befürchten

Im Zentrum der Verfolgung durch den Internationalen Strafgerichtshof steht das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs. Es handelt sich dabei um die vertragliche Grundlage des IStGH in Den Haag.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Alle Staaten, die das Rom-Statut unterzeichnet haben, müssten Putin verhaften, wenn dieser in das jeweilige Land reist. Es handelt sich um 139 Staaten, die sich über die ganze Welt verteilen. Es gibt allerdings eine Einschränkung: 31 Staaten haben das Rom-Statut zwar unterzeichnet, sie haben es aber nicht ratifiziert. Darunter fallen drei der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen (UN): Russland, China und die USA.

In den USA würde Putin ohne Zweifel trotzdem verhaftet werden. Dieses Szenario erscheint aber ausgeschlossen. In China würde Russlands Präsident mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht verhaftet, sondern vielmehr freundlich empfangen werden. Zuletzt hatte der chinesische Präsident Xi Jinping Putin einen dreitägigen Besuch in Moskau abgestattet, und die beiden Machthaber hatten sich erneut ihre Freundschaft versichert.

Putin-Verhaftung: In welchen Ländern würde Putin nicht verhaftet werden?

China stellt eines der Länder dar, in die Putin noch sorgenfrei reisen kann. Belarus ein anderes. Zu den Freunden Russlands gehören zudem die Mitglieder der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS). Mitglieder der OVKS sind neben Russland und Belarus folgende Staaten:

Lesen Sie dazu auch

Armenien

Kasachstan

Tadschikistan

Kirgisistan

Jüngste Stimmen legen jedoch nahe, dass Putin auch bei seinen Verbündeten nicht mehr sicher sein könnte. Die armenische Nachrichtenagentur Armenpress berichtete jüngst, dass Armenien erwägt, das Römische Statut anzuerkennen. "Es ist besser für Putin, in seinem Land zu bleiben", sagte der armenische Parlamentsabgeordnete Gagik Melkonjan passend dazu in einem Interview mit factor.am.

Armenien stellt seit Jahrzehnten einen der engsten Verbündeten von Russland dar. Auch im Bergkarabach-Konflikt vermittelt Russland. In Moskau wurden die Aussagen und Überlegungen erbost aufgefasst. Die Nachrichtenagentur Ria zitierte aus dem russischen Außenministerium, dass die Pläne "absolut inakzeptabel" seien und Armenien bei einer Umsetzung "ernste Konsequenzen" zu befürchten hätte.

BRICS-Gipfel 2023: Könnte Putin in Südafrika verhaftet werden?

Spannend könnte es rund um den BRICS-Gipfel 2023 werden, der vom 22. bis 24. August stattfindet. Bei diesem kommen die BRICS-Staaten Russland, China, Brasilien, Indien und Südafrika zusammen. Das diesjährige Treffen der Vereinigung wird in der südafrikanischen Hafenmetropole Durban stattfinden.

Südafrika hat das Rom-Statut unterzeichnet und ratifiziert, weswegen der Staat eigentlich dazu verpflichtet wäre, Putin zu verhaften, wenn dieser zum Gipfeltreffen anreisen würde. Es ist aber unklar, ob die südafrikanische Regierung einen solchen Haftbefehl vollstrecken würde. Südafrika könnte eine Verfassungskrise drohen, wenn Putin anreist. Mit ungewissem Ausgang.