„Putin denkt derzeit nicht an eine Waffenruhe“

Europäische Regierungs- und Staatschefs kennen dieses Gefühl. Da kommt eine Ankündigung oder auch nur eine nebenbei hingeworfene Bemerkung von US-Präsident Donald Trump oder aus dessen Umfeld, die in Berlin, Paris oder London die Hoffnung auf Unterstützung und ein kleines bisschen Empathie in Washington für Europa auflodern lässt. Doch das Hochgefühl hält nicht lange vor. So war es auch in den vergangenen Tagen. Nach dem Treffen mit dem russischen Autokraten Wladimir Putin versprach der US-Präsident, dass sich sein Land an den Sicherheitsgarantien für die Ukraine beteiligen werde. Doch solche Zusagen sind aus europäischer Sicht zu vage. Was meint Trump? Hilfe erst dann, wenn es wirklich brenzlig wird? Militärische Unterstützung aus der Luft? Herauskristallisiert haben sich zumindest zwei Kernpunkte. Erstens: Die USA werden auf keinen Fall Bodentruppen einsetzen. Zweitens: Europa müsste die Hauptlast eines möglichen Einsatzes in der Ukraine tragen.

Es bleiben viele existenzielle Fragen

Was darüber hinaus bleibt am Ende dieser Woche, ist ein Gewirr aus Fragen: Will Putin überhaupt Frieden? Würde er europäische, also auch deutsche Streitkräfte in der Ukraine als Sicherheitsgarantie akzeptieren? Kann man darauf vertrauen, dass die USA den Europäern tatsächlich zu Hilfe eilen, sollte Moskau in der Ukraine stationierte westliche Truppen attackieren?

Trump gilt als unberechenbar. Putin, so heißt es immer wieder, weiß genau, was er will. „Er spielt auf Zeit. Momentan ist er nicht unter Druck, Schritte in Richtung eines dauerhaften Friedens zu unternehmen“, sagt die Direktorin des Zentrums für Osteuropa- und internationale Studien, Gwendolyn Sasse, im Gespräch mit unserer Redaktion. „Für ihn ist es ein großer Erfolg, dass Trump ihm den roten Teppich ausgerollt hat und in Alaska große Gesten und Bilder produziert wurden. Das wird Putin innenpolitisch stark ausspielen. Er ist zurück auf der Weltbühne.“

Gwendolyn Sasse geht davon aus, dass Wladimir Putin derzeit nicht ernsthaft an Frieden interessiert ist. Foto: Annette Riedl, dpa

Das bedeutet aber keinesfalls, dass der Russe nun in der Sache konzilianter auftritt. Außenamtssprecherin Maria Sacharowa übernahm es, vorerst alle Hoffnungen auf eine konstruktive Haltung des Kremls abzuräumen: „Wir bekräftigen unsere Position, alle Szenarien, die die Entstehung eines Militärkontingents in der Ukraine unter Beteiligung von Nato-Staaten vorsehen, kategorisch abzulehnen.“ Das hört sich nicht nach viel Spielraum für Verhandlungen an.

Das sieht auch die Politikwissenschaftlerin Sasse so: „Es ist in keiner Hinsicht zu sehen, dass Putin ernsthaft an eine Waffenruhe oder Frieden denkt.“ Kritisch sieht die Expertin die fiebrige Diskussion darüber, ob und wann es zu einem Treffen zwischen Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kommt. Sasse findet es problematisch, dass viele der europäischen Politiker, die in Washington waren, unrealistische Erwartungen in Bezug auf konkrete Verhandlungen aufbauen. „Da wird eine rhetorische Dynamik entfacht, ohne dass in Europa Einigkeit darüber herrscht, wie es wirklich weitergehen kann und wie man sich selbst einbringen würde.“ Selbst einbringen, das hört sich harmloser an, als es ist. Denn die Frage stellt sich, was „einbringen“ für Deutschland bedeutet.

Die Diskussion darüber, ob die Bundeswehr sich an einer denkbaren Mission zur Friedenssicherung mit Bodentruppen in der Ukraine beteiligen soll oder dazu überhaupt in der Lage ist, kommt für den Ex-Chef der Münchener Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, zu früh. „Abwegig“ und „kontraproduktiv“ sei diese Debatte, sagte der frühere Top-Diplomat. Russland werde nie akzeptieren, dass deutsche oder britische Brigaden in der Ukraine stationiert werden.

Gwendolyn Sasse sieht das differenzierter – und weitet den Blick. „Es ist bezeichnend, dass Putin sagt, dass man keine Nato-Truppen in der Ukraine akzeptieren werde. Klar ist aber, dass bei einem wie auch immer gearteten Waffenstillstand oder Frieden auch Soldaten von europäischen Nato-Mitgliedern beteiligt werden müssten. Man könnte die internationalen Streitkräfte ja auch als UN-Einsatz organisieren“, sagt sie. Russland, das sich militärisch auf der Siegerstraße wähnt, sei für solche Überlegungen derzeit aber kaum zu gewinnen. Auch Russlands Interesse an ernsthaften Friedensverhandlungen oder einem Gipfeltreffen zwischen Putin und Selenskyj schätzt die Professorin als gering ein.

Wladimir Putin betont stets, dass er den Krieg stoppen wolle

Der Autokrat im Kreml ist intelligent genug, so etwas anders zu adressieren. Er betont – wie zuletzt mit Trump in Alaska – stets seinen Willen, die „militärische Spezialoperation“ zu stoppen. Dazu, so muss man die Bedingungen, die auf dem Tisch liegen, zusammenfassen, müsste die Ukraine sich allerdings voll und ganz Moskau unterwerfen.

Kein Grund für die Expertin, an diesem Punkt alle Überlegungen über denkbare Modelle für ein Ende des Schlachtens einzustellen. Darüber, welche Rolle Europa – insbesondere Deutschland – für eine nachhaltige Befriedung spielen könnte, reden sich derzeit die Politiker die Köpfe heiß. „Ganz gleich, welche Form dies annimmt, die Europäer werden den Löwenanteil der Last übernehmen müssen“, stellte US-Vizepräsident JD Vance im Fernsehsender Fox News klar. Über die Ausgestaltung dieses Löwenanteils wird nun in den Hauptstädten Europas gemutmaßt.

Fest steht: Sicherheitsgarantien ohne militärischen „Wumms“ dahinter sind mit Blick auf Russlands aggressive Politik obsolet – zumal Putin immer wieder betont hat, dass er die Ukraine und schon gar nicht den „Faschisten Selenskyj“ als Verhandlungspartner akzeptieren will. Vielleicht nicht das letzte Wort, hofft jedenfalls Gwendolyn Sasse: „Mit dem Gerede über eine Entnazifizierung der Ukraine und der Bezeichnung Selenskyjs als faschistische Marionette will Putin die Legitimität des ukrainischen Präsidenten infrage stellen. Aber es wäre für ihn ein leichtes, diese Rhetorik in Russland wieder herunterzufahren, wenn er das für sinnvoll hält. Nur im Augenblick sehe ich bei Putin nicht den Willen dazu.“