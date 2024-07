Polizei sucht immer noch mögliche Karnickel-Diebe

Die Polizei in Südbaden arbeitet weiter an der Aufklärung eines mutmaßlichen Diebstahls von rund 80 Kaninchen. Einige Tiere könnten in Lenzkirch (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) aufgetaucht sein, sagte ein Sprecher. Das werde noch geprüft. «Vom Gros der Kaninchen fehlt aber noch jede Spur.»

Hilfreich ist den Angaben nach, dass das Veterinäramt einige Karnickel aus dem Gehege eines Hotels im nahe gelegenen Löffingen hatte holen wollen und die Tiere bei einem Termin vor Ort mit Farbe markiert worden seien. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Die Kaninchen gelten seit dem 15. Juli als verschollen. Erst eine Woche später war der Vorfall der Polizei bekanntgeworden. Es gebe weder Ausbruch- noch Aufbruchspruren, hatte der Sprecher mitgeteilt. Zunächst hatte es geheißen, bei den Tieren handele es sich um Hasen.

Die mutmaßliche Tat soll sich am helllichten Tag ereignet haben. Das Gehege befindet sich den Angaben nach in der Nähe des Eingangs zu einem Tierpark. Es sei umzäunt, aber nicht von oben verschlossen. Das Hotel reagierte auf eine Anfrage zunächst nicht.