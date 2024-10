Staatsschutz ermittelt wegen Rassismusverdacht auf Kerbefest

Nach einem mutmaßlichen Fall von rassistischen Gesängen auf einem Kerbefest in Friedrichsdorf-Burgholzhausen im Hochtaunuskreis ermittelt die Polizei wegen des Anfangsverdachts der Volksverhetzung. Die Kollegen des Staatsschutzes der Polizeidirektion Hochtaunus hätten den Fall übernommen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Wiesbaden auf Anfrage. Es gebe weiter den Aufruf, dass sich Zeugen des Vorfalls bitte bei den Ermittlern melden möchten.

In sozialen Netzwerken kursiert ein Video, das feiernde Menschen zeigt, die zu dem Lied «L'Amour toujours» von Gigi D’Agostino rassistische Parolen grölen. Es soll am Freitag auf dem Kerbefest aufgenommen worden sein. Die Ermittlungen liefen gegen unbekannt, sagte der Polizeisprecher. «Wir stehen noch ganz am Anfang.» Ein ähnlicher Vorfall im Mai dieses Jahres auf Sylt hatte eine breite Debatte in Deutschland ausgelöst.