Rauchverbot

07:27 Uhr

Zum Schutz von Kindern und Schwangeren: Lauterbach plant Rauchverbot im Auto

Karl Lauterbach will das Rauchen im Auto verbieten, wenn Minderjährigere und Schwangere mitfahren.

Karl Lauterbach will das Rauchen in Fahrzeugen verbieten, wenn sich Kinder oder Schwangere darin befinden. Die Rauchbelastung sei in Autos extrem hoch.

Von Svenja Moller